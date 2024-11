Ο Πούτιν ξεκινά μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας όπου έκανε νέες δηλώσεις για τον πύραυλο Oreshnik, λίγες ώρες μετά από τη χρήση του εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε την επιτυχία των πρόσφατων δοκιμών του Oreshnik, αναφέροντας ότι η Ρωσία έχει ήδη ένα απόθεμα αυτού του νέου πυραύλου. Ο Πούτιν διευκρίνισε ότι ο Oreshnik είναι ένα πρωτότυπο προϊόν, που αναπτύχθηκε στη σύγχρονη Ρωσία και όχι μια προσαρμογή των σοβιετικών τεχνολογιών.

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι δοκιμές του πυραύλου θα συνεχιστούν, ακόμη και σε συνθήκες μάχης, και ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μοναδική τεχνολογία, άλλες χώρες ενδέχεται τελικά να αναπτύξουν παρόμοια όπλα.

