Ο Πούτιν θέλει να ζήσει για πάντα και έχει σχέδιο: Κόρη, επιστήμονες και δισεκατομμύρια

Σε μια σκηνή που μοιάζει βγαλμένη από ταινία Τζέιμς Μποντ, τρεις από τους πιο αυταρχικούς ηγέτες του πλανήτη περπατούν αργά σε μια κόκκινη μοκέτα στο Πεκίνο, μπροστά από μια στρατιωτική παρέλαση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, και οι δύο 72 ετών, συνοδεύονται από τον νεότερο τους, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που τους παρατηρεί διακριτικά.

Αυτό που ακολούθησε δεν το είχε προγραμματίσει κανείς: ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια μεταξύ τους συζήτηση, τόσο ανατριχιαστική όσο και αποκαλυπτική. Ο Πούτιν, μέσω διερμηνέα, λέει στον Σι ότι «με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να αντικαθίστανται διαρκώς – οι άνθρωποι μπορούν να γίνονται νεότεροι, ίσως και αθάνατοι». Ο Σι απαντά χαμογελώντας: «Μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, οι άνθρωποι ίσως ζουν μέχρι και τα 150».

Ο Κιμ, ο οποίος έχει την πολυτέλεια της ηλικίας με το μέρος του, παρακολουθεί με νόημα και ένα χαμόγελο.

Η στιχομυθία αυτή δεν άργησε να πυροδοτήσει συζητήσεις στα διεθνή ΜΜΕ και τη διπλωματική κοινότητα: τι ακριβώς σημαίνει όταν τρεις από τους πιο ισχυρούς και σκληρούς ηγέτες του κόσμου σκέφτονται – στα σοβαρά – την αθανασία;

Η αλήθεια είναι ότι κανένας από τους τρεις δεν δείχνει διάθεση να αφήσει την εξουσία σύντομα. Ο Πούτιν, μετά τις συνταγματικές αλλαγές του 2020, μπορεί να παραμείνει πρόεδρος έως το 2036 – δηλαδή μέχρι τα 83 του, ξεπερνώντας ακόμα και τον Στάλιν σε θητεία. Ο Σι έχει διαλύσει κάθε παράδοση διαδοχής στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, εξαλείφοντας συμμάχους και αντιπάλους. Και στη Βόρεια Κορέα, η διαδοχή ιστορικά έρχεται μόνο με τον θάνατο του ηγέτη.

Η αναζήτηση της αιώνιας ζωής από τους ισχυρούς δεν είναι κάτι νέο. Ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας, Κιν Σι Χουάνγκ, έστελνε αποστολές στο μυθικό βουνό Πενγκλάι για να βρει το ελιξίριο της αιωνιότητας – ειρωνικά, τα παρασκευάσματα που κατανάλωνε περιείχαν υδράργυρο και μάλλον επιτάχυναν τον θάνατό του. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι αναζητούσε το «νερό της ζωής» στα βάθη του μυθικού Σκοτεινού Δάσους. Στους νεότερους χρόνους, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ακολούθησε μια πιο… μοντέρνα προσέγγιση με μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αισθητικές επεμβάσεις και θεραπείες αίματος για να παραμείνει πολιτικά αήττητος.

Αλλά ο Πούτιν φαίνεται να το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα – πιο συστηματικά, πιο επιστημονικά και με απεριόριστους πόρους.

Ο ίδιος δείχνει φαινομενικά υγιής, αλλά φροντίζει να περιβάλλεται συνεχώς από ομάδα γιατρών με διάφορες ειδικότητες. Ο στενός του φίλος και αγαπημένος επιστήμονας, Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, έχει ιδρύσει ερευνητικά ιδρύματα χρηματοδοτούμενα με εκατομμύρια από το ρωσικό κράτος, με στόχο – μεταξύ άλλων – την εκτύπωση ανθρώπινων οργάνων από καλλιεργημένα κύτταρα. Η κόρη του Πούτιν, Μαρία Βοροντσόβα, ενδοκρινολόγος, έχει επίσης λάβει μεγάλα κρατικά κονδύλια για έρευνες πάνω στη μακροζωία και την ανθρώπινη γενετική.

Ο Πούτιν δεν κρύβει την εμμονή του με τη μακροζωία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, επανέλαβε δημόσια στη συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο ότι «σύγχρονες ιατρικές τεχνικές και μεταμοσχεύσεις οργάνων επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να ελπίζει σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής».

Όμως η ιδέα αυτή έχει περάσει πλέον και στην ποπ κουλτούρα της Ρωσίας. Το 2024, ο συγγραφέας Ιβάν Φιλίποφ κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα Mouse, μια σάτιρα με πρωταγωνιστή ένα ποντίκι που δραπετεύει από μυστικό εργαστήριο όπου αναπτύσσεται φάρμακο για την αθανασία του Πούτιν. «Δεν εξεπλάγην από το περιστατικό με το μικρόφωνο», δηλώνει ο Φιλίποφ. «Η ιστορία μου βασίστηκε στην πραγματικότητα. Ο Πούτιν έχει εμμονή με την ιδέα να ζήσει για πάντα – ή έστω περισσότερο απ’ όσο του επιτρέπει η μοίρα.»

Και στο βιβλίο, όπως και στην πραγματικότητα, αυτή η εμμονή έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: σπάνια τελειώνει καλά για όλους τους υπόλοιπους.

