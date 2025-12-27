Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους από πτώση λεωφορείου

Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά από την πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου σε ένα φαράγγι στον Διαμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με τις αρχές το Σάββατο.

«Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα — 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO 🚨🚑



Kilómetro 172 Ruta Interamericana, se reporta un accidente de tránsito donde se ve involucrado un bus de transporte extraurbano.



Varias unidades de @ASONBOMDGT se encuentran laborando en el lugar.



Ceder el paso a las… pic.twitter.com/zIT3665C6R — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 27, 2025

#AMPLIACIÓN 🚨🚑

Accidente de tránsito colectivo

Kilómetro 173 Ruta Interamericana, Occidente



Un bus extraurbano de los transportes Sinaloa por causas aún no establecidas cae a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.



Tras varias horas de labor elementos de… pic.twitter.com/qgtpW1eCMK — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 27, 2025

Πρόσθεσε ότι περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Reuters