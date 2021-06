Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε το εμβόλιο Sinovac της Biotech κατά του κορωνοϊού.

Το εμβόλιο πλέον έχει καταχωρηθεί στη λίστα για χρήση έκτακτης ανάγκης και γίνεται το δεύτερο κινεζικό εμβόλιο που λαμβάνει έγκριση.

Πλέον το εμβόλιο θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα COVAX, το παγκόσμιο πρόγραμμα παροχής εμβολίων κυρίως για φτωχές χώρες, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω αναστολής των εξαγωγών από την Ινδία.

Η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων δήλωσε ότι συστήνει το εμβόλιο του Sinovac για ενήλικες άνω των 18 ετών, με τη δεύτερη δόση να χορηγείται 2-4 εβδομάδες μετά την πρώτη.

Δεν δόθηκε ανώτερο όριο ηλικίας για τη χορήγησή του, καθώς τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό να έχει προστατευτική επίδραση σε ηλικιωμένους.

Η τεχνική συμβουλευτική ομάδα του ΠΟΥ, η οποία άρχισε να συνεδριάζει επί του θέματος στις 5 Μαΐου, έλαβε την απόφαση αφού εξέτασε τα τελευταία κλινικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sinovac, καθώς και τις πρακτικές παρασκευής της εταιρείας.

Με το σήμα CoronaVac σε ορισμένες περιοχές, είναι το δεύτερο κινεζικό εμβόλιο μετά την έγκριση της 7ης Μαΐου του Sinopharm.

Παράλληλα, ένα τρίτο κινεζικό εμβόλιο, που παράγεται από την CanSino Biologics (6185.HK), υπέβαλε δεδομένα κλινικών δοκιμών, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί καμία αναθεώρηση από πλευράς ΠΟΥ.

Τα συμπεράσματα της αποτελεσματικότητας του εμβολίου έδειξαν ότι το εμβόλιο απέτρεψε τη συμπτωματική νόσο στο 51% αυτών που εμβολιάστηκαν και απέτρεψε τη σοβαρή νόσηση από COVID-19 και νοσηλεία στο 100% του πληθυσμού που μελετήθηκε, όπως δήλωσε ο ΠΟΥ.

Η ξεχωριστή στρατηγική συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ, SAGE, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε κλινικές δοκιμές φάσης 3, κυμαινόταν από 51% έως 84%.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδονησίας δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η μελέτη του για 120.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, που έλαβαν το εμβόλιο διαπίστωσε ότι ήταν 94% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωματικών ασθενειών.

Σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση, το πάνελ SAGE διαπίστωσε ακόμα, ότι η λήψη ήταν αποτελεσματική στην πρόληψη του COVID-19 σε ενήλικες κάτω των 60 ετών, αλλά λείπουν ορισμένα ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ανέφερε τα κενά στην ασφάλεια χορήγησης κατά την εγκυμοσύνη, καθώς και στην ασφάλεια και την κλινική προστασία σε ηλικιωμένους, άτομα με υποκείμενη νόσο και αξιολόγηση σπάνιων ανεπιθύμητων ενεργειών που εντοπίστηκαν μέσω παρακολούθησης ασφάλειας μετά την έγκριση.

Οι ειδικοί του SAGE, οι οποίοι εκδίδουν συστάσεις πολιτικής και οδηγίες δοσολογίας, εξέτασαν τα κλινικά δεδομένα του Sinovac τον περασμένο μήνα.

Η Κίνα έχει ήδη αναπτύξει εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων των Sinopharm και Sinovac και τα εξήγαγε σε πολλές χώρες, ιδίως στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική.

"Today, I’m happy to announce that the Sinovac-CoronaVac vaccine has been given WHO Emergency Use Listing after being found to be safe, effective and quality assured following two doses of the inactivated vaccine"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/kpx9IxM2f9