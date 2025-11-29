Στο Φανάρι ο πάπας Λέων – Ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι, έφθασε το απόγευμα ο πάπας Λέων ΙΔ’, όπου έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε Δοξολογία παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ιεραρχών των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, καθώς και εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος.

Στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου επρόκειτο στη συνέχεια να υπογραφεί η ιστορική Κοινή Δήλωση, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την εκπεφρασμένη επιθυμία των δύο Εκκλησιών για περαιτέρω προσέγγιση και συνέχιση του θεολογικού διαλόγου που ξεκίνησε σταδιακά από τη δεκαετία του 1960 και συστηματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980.

Μετά την τελετή προβλέπεται η παρουσίαση των ιεραρχών και των μελών της παπικής συνοδείας, πριν ο Πάπας και ο Πατριάρχης αποσυρθούν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πατριαρχικό γραφείο. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι ολοκληρώνεται με τον Μέγα Εσπερινό, στον οποίο θα χοροστατήσει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.

Η επίσκεψη του Πάπα στο Μπλε Τζαμί

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 09.00 τοπική ώρα, ο πάπας Λέων επισκέφθηκε το Μπλε Τζαμί, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ακολουθώντας το παράδειγμα των προκατόχων του Φραγκίσκου (2014) και Βενέδικτου ΙΣΤ’ (2006). Ο Πάπας, ο πρώτος Αμερικανός στον θρόνο της Ρώμης, αφαίρεσε τα παπούτσια του πριν εισέλθει στον χώρο, σε ένδειξη σεβασμού, χωρίς ωστόσο να δώσει την εντύπωση προσευχής.

Ξαναγήθηκε από τον ιμάμη του τεμένους και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης, που τον ενημέρωσαν για την ιστορία και τη λειτουργία του μνημείου, ικανού να φιλοξενήσει έως και 10.000 πιστούς.

Ακολούθησε επίσκεψη στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου ο Πάπας συναντήθηκε με επικεφαλής χριστιανικών κοινοτήτων της Τουρκίας.

Η αυριανή λειτουργία και η παρουσία του Πάπα

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου. Στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο πάπας Λέων, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ των δύο προκαθημένων. Αμέσως μετά, Πάπας και Πατριάρχης θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου. Το μεσημέρι, μετά το επίσημο γεύμα, ο Πάπας θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, δεύτερο σταθμό της αποστολικής του περιοδείας.

Ιστορική συνάντηση στη Νίκαια

Την Παρασκευή, οι δύο Προκαθήμενοι συναντήθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί απήγγειλαν μαζί το «Πιστεύω» στη μορφή «εκ του Πατρός εκπορευόμενον», χωρίς την προσθήκη filioque, όπως διατυπώθηκε αρχικά και όπως διατηρείται στην Ανατολική Χριστιανοσύνη.

«Επιστρέφουμε στο λίκνο της χριστιανικής πίστης», ανέφερε στην ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας: «Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα».

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι, παρά τις ιστορικές περιπέτειες και τις διαιρέσεις που μεσολάβησαν, η επέτειος αυτή βρίσκει Ρώμη και Κωνσταντινούπολη «με κοινή ευλάβεια και κοινή ελπίδα».

Ο Πάπας, από την πλευρά του, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη παγκόσμιας συμφιλίωσης και αδελφοσύνης και καταδίκασε τη χρήση της θρησκείας ως πρόσχημα για πόλεμο, βία ή κάθε μορφή φανατισμού. Τόνισε επίσης τον ρόλο των θρησκειών ως παραγόντων ειρήνης και διαλόγου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για χριστιανική ενότητα.

