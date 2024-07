Ο Όρμπαν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα - Εκνευρισμός στις Βρυξέλλες

Ο Βίκτορ Όρμπαν θα μεταβεί στη Μόσχα αύριο, Παρασκευή 5 Ιουλίου, για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τους Financial Times και το Radio Free Europe - με τη συνάντηση να μην έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε αολο την Ουγγαρία, ούτε από τη Ρωσία.

Η συνάντηση Βίκτορ Όρμπαν - Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση του ταξιδιού ούτε από τη Βουδαπέστη ούτε από τη Μόσχα, και οι εκπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης δεν απάντησαν σε αιτήματα των διεθνών ΜΜΕ για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την επίσκεψη και σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο Πεσκό δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει «πολυάσχολο πρόγραμμα» την Παρασκευή, για το οποίο το Κρεμλίνο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους αργότερα. Μετά το Βέλγιο, η Ουγγαρία ανέλαβε την 1η Ιουλίου και για έξι μήνες την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια προφανή αναφορά στην προγραμματισμένη επίσκεψη του ακροδεξιού Όρμπαν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έγραψε στο Χ το βράδυ της Πέμπτης (3/7): «Η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να συνομιλεί με τη Ρωσία εξ ονόματος της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σαφές: η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, η Ουκρανία είναι το θύμα. Καμία συζήτηση για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία».

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.