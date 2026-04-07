Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι στη διάθεσή σας» σε τηλεφώνημα τον Οκτώβριο

«Σε κάθε ζήτημα όπου μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας», φέρεται να είπε ο Όρμπαν στον Ρώσο πρόεδρο


Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν φέρεται να είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «είμαι στη διάθεσή σας» και ότι μπορεί να τον βοηθήσει «σε οτιδήποτε», σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνομιλίας που δημοσιοποίησε το Bloomberg.

«Χθες η φιλία μας έφτασε σε τέτοιο επίπεδο ώστε μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε ζήτημα όπου μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας», φέρεται να είπε στη συνομιλία της 17ης Οκτωβρίου.

Στην ίδια συνομιλία, ο Πούτιν επαίνεσε τη στάση της Ουγγαρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ανεξάρτητη και ευέλικτη» προσέγγιση.

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μια τόσο ισορροπημένη, ενδιάμεση στάση προκαλεί τόσες αρνητικές αντιδράσεις», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο.

Η συνομιλία έκλεισε σε πιο χαλαρό τόνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν σχόλια για την καθημερινότητά τους.

«Γυμνάζομαι, κάνω και σκι. Ξέρω ότι παίζετε ποδόσφαιρο», είπε ο Πούτιν. «Προσπαθώ», απάντησε ο Όρμπαν, με το κείμενο να σημειώνει ότι και οι δύο γέλασαν.

Η συνομιλία, που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει και αναφορά του Όρμπαν σε μύθο του Αισώπου, παρομοιάζοντας τη σχέση των δύο χωρών με έναν «ποντικό» που είναι έτοιμος να βοηθήσει ένα «λιοντάρι».

Οι αποκαλύψεις έρχονται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία και ενισχύουν την εικόνα των στενών σχέσεων της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, σε μια περίοδο όπου το θέμα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το πρωί της Τρίτης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στη Βουδαπέστη, καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία μιας ιδιαίτερα αμφίρροπης προεκλογικής αναμέτρησης.

Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά σοβαρή πρόκληση από τον Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Η εκλογική αναμέτρηση έχει αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στον Όρμπαν, χαρακτηρίζοντάς τον «ισχυρό ηγέτη». Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Guardian, ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και δίκτυα παραπληροφόρησης με διασυνδέσεις στη Μόσχα φέρονται να επιχειρούν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωσία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν σε διαρροή ηχητικού ντοκουμέντου, στο οποίο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο φέρεται να διαβεβαιώνει τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ότι θα εργαστεί για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής λίστας κυρώσεων.

Με πληροφορίες από Guardian

