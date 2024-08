Ο Ολλανδός ερευνητής «προφητεύει» σεισμό 7R σε Ελλάδα, Κρήτη και Μαρμαρά για 15-23 Αυγούστου

Ο Φρανκ Χούγκερμπετς, ο ερευνητής του Solar System Geometry Survey (SSGEOS) στην Ολλανδία που ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνει εκτιμήσεις-προβλέψεις για σεισμούς σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και που χαρακτηρίζεται από αρκετούς της επιστημονικής κοινότητας τσαρλατάνος, «προφητεύει» νέο μεγάλο σεισμό μέχρι και 7 Ρίχτερ σε Ελλάδα ή Τουρκία.

Με αναρτήσεις του ο Ολλανδός ερευνητής επισημαίνει την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Αιγαίο γενικότερα και τη θάλασσα του Μαρμαρά, προειδοποιώντας να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανότητα μεγάλου σεισμού που θα μπορούσε να είναι και 7 Ρίχτερ.

It can easily reach magnitude 7 in this region. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) August 14, 2024

Ενώ αρχικά η αναφορά του έλεγε για 18-19 Αυγούστου, ο Χούγκερμπετς με νέα ανάρτηση διευρύνει το διάστημα της εκτίμησής του, κάνοντας λόγο για ένα διάστημα από 15 ως 23 Αυγούστου με πιο κρίσιμο το τριήμερο 20-23 με πιθανότητα να συμβεί σεισμός και στις 15-16 Αυγούστου.

Most critical time will probably be 20-23 August, but a strong tremor may already occur approx. 15-16 August. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) August 14, 2024

Ο Φρανκ Χούγκερμπετς είχε προβλέψει τους δίδυμους φονικούς σεισμούς που ρήμαξαν τη νότια Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023. Μάλιστα δεν είχε αρκεστεί σε εκπομπή για το ερευνητικό του κέντρο, αλλά είχε κάνει και την παρακάτω ανάρτηση στο Twitter.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Ο συγκεκριμένος ερευνητής δεν είναι σεισμολόγος και χρησιμοποιεί την αστρονομία για να προειδοποιήσει για πιθανούς σεισμούς έχοντας κάνει δεκάδες σωστές προβλέψεις για σεισμούς στην Τουρκία, αλλά και αλλού στον κόσμο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μάλιστα στη σελίδα του SSGEOS για τον Χούγκερμπετς αναφέρεται:

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη σεισμών εξακολουθεί να είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο και η ικανότητα ακριβούς πρόβλεψης σεισμών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Επί του παρόντος οι περισσότεροι σεισμοί συμβαίνουν χωρίς καμία προειδοποίηση και ενώ υπάρχουν κάποιες μέθοδοι για τον εντοπισμό περιοχών με αυξημένο κίνδυνο. Δεν υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος για την πρόβλεψη του ακριβούς χρόνου και της θέσης των σεισμών».