Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο για να πάρει «εκδίκηση»

Αύριο, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην Ουάσινγκτον, όπου ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει της τελετής ορκωμοσίας τη Δευτέρα. Το δριμύ ψύχος δεν επιτρέπει το τελετουργικό που ακολουθείται συνήθως, έτσι η ορκωμοσία θα γίνει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι στα σκαλιά του, ως είθισται.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, για να μεταφέρει τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο. Στην πτήση προς την Ουάσινγκτον συνόδευσαν τον Τραμπ η σύζυγός του Μελάνια, η κόρη του Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ.

