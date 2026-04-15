Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε εικόνα AI του ιδίου με τον Ιησού

Πριν δύο ημέρες ο Τραμπ διέγραψε ανάρτηση στην οποία συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε σήμερα μια εικόνα - προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης - που απεικονίζει τον Ιησού να τον αγκαλιάζει.

Η ανάρτηση έρχεται δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος διέγραψε μια ανάρτηση που προκάλεσε σφοδρή κριτική ότι ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού.

Η ανάρτηση του Τραμπ ως Ιησούς

Η εικόνα, που αναδημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social, τον δείχνει με τα μάτια του κλειστά, να κλίνει την κεφαλή προς τον Ιησού. Ο Τραμπ στέκεται πίσω από ένα μικρόφωνο και πίσω του μια αμερικανική σημαία.

Η αρχική ανάρτηση είχε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος... αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται... ότι ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί Τραμπ».

Στην αναδημοσίευση του Τραμπ προστίθεται η λεζάντα: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!!!».

Ο Τραμπ επικρίνει και επιτίθεται φραστικά τις τελευταίες μέρες στον πάπα Λέοντα, ο τελευταίος σφοδρός επικριτής του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Οι πρόσφατες επιθέσεις προς τον πάπα Λέοντα

Στην τελευταία του επίθεση χθες βράδυ προς τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και πρώτο Αμερικανό πάπα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του είπε πως «κάποιος να ενημερώσει τον πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και ότι «το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Χθες βράδυ επίσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι μαθητές του Χριστού «δεν είναι ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε κράδαιναν τα ξίφη και σήμερα ρίχνουν βόμβες» και ότι «είναι πολύ, πολύ σημαντικό για τον πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

Ο Λέων δήλωσε, απαντώντας στις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ, ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά. Σε μια δυναμική ομιλία τη Δευτέρα στο Αλγέρι, κατήγγειλε τις «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένες χώρες.

Χριστιανοί ψηφοφόροι συγκροτούν ένα κρίσιμο κομμάτι της πολιτικής βάσης του Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, κέρδισε μεγάλη πλειοψηφία χριστιανών ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024, συμπεριλαμβανομένων και καθολικών.

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση
KATY PERRY RUBY ROSE ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διεθνή / Katy Perry: Η αστυνομία ερευνά τις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική κακοποίηση σε νυχτερινό μαγαζί

Εκπρόσωπος της Perry αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες δημοσίευσε η Rose στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα»
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών

«Η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
 
 