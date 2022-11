O Ντάνιελ Ράντκλιφ θεώρησε «σημαντικό» να στηρίξει τα τρανς παιδιά μετά τα σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ εξήγησε γιατί ένιωσε πως ήταν τόσο σημαντικό να υπερασπιστεί τα τρανς άτομα μετά τα «οδυνηρά» σχόλια της Τζ.Κ.Ρόουλινγκ.

Ο ηθοποιός του Χάρι Πότερ έγραψε μια επιστολή τον Ιούνιο του 2020, ζητώντας συγγνώμη για «τον πόνο» που προκάλεσαν τα σχόλια της Ρόουλινγκ στους φανς του Χάρι Πότερ και δηλώνοντας ότι «οι transgender γυναίκες είναι γυναίκες».

Δύο χρόνια μετά, με τη Ρόουλινγκ να συνεχίζει την ρητορική κατά των τρανς, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ επέμεινε στη στάση του και εξήγησε γιατί μίλησε εξαρχής.

«Ο λόγος για τον οποίο ένιωσα έντονα ότι έπρεπε να πω κάτι όταν το έκανα, ήταν επειδή, ειδικά μετά την ολοκλήρωση του Χάρι Πότερ, γνώρισα τόσα πολλά queer και trans παιδιά και νέους ανθρώπους που είχαν τεράστια ταύτιση με τον Χάρι Πότερ σε αυτό το θέμα», δήλωσε στο IndieWire.

«Οπότε βλέποντάς τους να πληγώνονται εκείνη την ημέρα, ήθελα να ξέρουν ότι δεν αισθάνονται όλοι στο franchise με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό».

Facebook Twitter Rupert Grint, Daniel Radcliffe και Emma Watson με την συγγραφέα J.K. Rowling στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Harry Potter and the Philosopher's Stone», τον Νοέμβριο του 2001. Φωτ.: EPA PHOTO PRESS ASSOCIATION/WILLIAM CONRAN

Όσο για το γιατί επέλεξε να δημοσιεύσει την επιστολή μέσω του Trevor Project, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ νέους, ο Ράντκλιφ εξήγησε: «Ήταν πολύ σημαντικό, καθώς συνεργάζομαι με το Trevor Project για περισσότερα από 10 χρόνια. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη αν δεν είχα πει τίποτα. Αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να μαντέψω τι συμβαίνει στο κεφάλι κάποιου άλλου».

Στην ανοιχτή επιστολή το 2020, ο Ράντκλιφ θέλησε να ενθαρρύνει τους φανς που βρήκαν νόημα στο franchise του Χάρι Πότερ να μην χάσουν αυτή τη σύνδεση, προσθέτοντας: «Αν πιστεύετε ότι ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι τρανς, non-binary ή gender fluid, ή ότι είναι γκέι ή bisexual... τότε αυτό είναι μεταξύ εσάς και του βιβλίου που διαβάζετε και είναι ιερό. Και κατά τη γνώμη μου κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει αυτό».

Facebook Twitter Rupert Grint, Emma Watson και Daniel Radcliffe στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2», τον Ιούλιο του 2011. Φωτ.: EPA/DANIEL DEME

Την τελευταία δήλωσή του έχει υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό μέλη της LGBTQ+ κοινότητας και όχι μόνο.

«Η Ρόουλινγκ έχει βλάψει ανεπανόρθωτα την κληρονομιά του ΗΡ [Harry Potter], αλλά εξακολουθεί να σημαίνει κάτι που ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μίλησε ανοιχτά και είπε κάτι τέτοιο», σχολίασε κάποιος φαν. «Δεν της χρωστάει τίποτα και είναι μια ευπρόσδεκτη φωνή υποστήριξης».

«Ως τρανς γυναίκα που αγάπησε τον Χάρι Πότερ με όλη την καρδιά και την ψυχή της, Ντάνιελ Ράντκλιφ, τα λόγια σου σημαίνουν περισσότερα για μένα από όσα μπορείς να φανταστείς», έγραφε άλλο σχόλιο.

Daniel Radcliffe is just such a good guy, just a weird dude living his life and supporting trans people. Great dude https://t.co/Tu7n9bv7a6 — 🖤🎃Ȟ̴̡̛̥̳̤̺̪̺̹͉͍̖̲̩͍͐̄́̄͋͌͛͊͜eather̸̠̿̍̈́🎃🖤 (@serpentinedr3am) November 2, 2022

We can’t undo the massive amount of damage JK has done, but maybe Daniel Radcliffe can make queer and trans kids who felt betrayed by the author of their favorite series feel accepted again. He has such integrity and I admire him greatly. https://t.co/JRMKNTsfYv — Allegra Clark (@SimplyAllegra) November 2, 2022

Daniel Radcliffe continues to be good. Love this little weirdo. https://t.co/cYpyraDYEp — Olivia Truffaut-Wong (@iWatchiAm) November 1, 2022

What really strikes me about this quote is, if Daniel Radcliffe met a lot of trans kids who identified with Potter, then JKR definitely did too.



She met them. She heard their stories.



And she still went full TERF. https://t.co/ua02V16d0b — Seriously VOTE BLUE NOVEMBER 8!!! (@tonygoldmark) November 2, 2022

Με πληροφορίες από Pink News