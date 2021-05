Με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ ενόψει των γυρισμάτων που αναμένεται να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

«"Ο κόσμος δεν είναι αρκετός" αλλά σίγουρα θα μπορούσε να χωρέσει γυρίσματα στην Ελλάδα», έγραψε ο Κωνσταντίνος Κούτρας σε μήνυμα στο Twitter.

O Ντάνιελ Κρεγκ φωτογραφήθηκε δίπλα στον Έλληνα πρόξενο με φόντο την ελληνική σημαία και την φωτογραφία της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

"The world is not enough" but it could certainly fit filming in #Greece

Pleased to have met you Mr @DanielCraigOO7

No need to introduce yourself!#VisitGreece 🇬🇷 #greeceinny pic.twitter.com/AHyYTA5Loa