Νικ Τζόνας: Θα υποδυθεί τον θρυλικό Πολ Στάνλεϊ στην βιογραφική ταινία των KISS

O Νικ Τζόνας αναμένεται να υποδυθεί τον frontman των KISS, Πολ Στάνλεϊ, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του θρυλικού συγκροτήματος, «Shout It Out Loud».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νικ Τζόνας βρίσκεται ένα βήμα πριν την υπογραφή για τον ρόλο του τραγουδιστή και κιθαρίστα των KISS, Πολ Στάνλεϊ, και όπως αναφέρει το Deadline θα τραγουδήσει ο ίδιος στην ταινία.

H βιογραφική ταινία των KISS σκηνοθετείται από τον McG, γνωστό για τη σκηνοθεσία διάφορων μουσικών βίντεο για καλλιτέχνες όπως οι Korn, The Offspring, Sugar Ray και Sublime, καθώς και για τις ταινίες Charlie’s Angels και Terminator Salvation, μεταξύ άλλων.

Nick Jonas to star as KISS lead singer Paul Stanley in ‘SHOUT IT OUT LOUD.’



The film will chronicle the formation of the band.



