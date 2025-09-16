ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι γκάφες Αμερικανών προέδρων απέναντι στη βρετανική βασιλική οικογένεια

Από το «φιλί» του Τζίμι Κάρτερ στη βασιλομήτορα, μέχρι τις απερισκεψίες των Ομπάμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι γκάφες Αμερικανών προέδρων απέναντι στη βρετανική βασιλική οικογένεια Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ίσως από αμηχανία μπροστά στη βασιλική αίγλη, ίσως απλώς από απροσεξία, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που Αμερικανοί πρόεδροι και πρώτες κυρίες έκαναν γκάφες όταν βρέθηκαν δίπλα σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για επίσημη επίσκεψη στην Αγγλία αυτήν την εβδομάδα και συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου και ενός με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Το «φιλί» του Τζίμι Κάρτερ

Το 1977, ο νεοεκλεγείς τότε πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ συμμετείχε σε δείπνο κορυφής στο Μπάκιγχαμ. Κατά την υποδοχή, λέγεται πως φίλησε τη βασιλομήτορα Ελισάβετ Μπόουζ-Λάιον στο στόμα, κάτι που έγινε πρωτοσέλιδο στα βρετανικά ταμπλόιντ. Ο ίδιος επέμεινε αργότερα ότι την φίλησε στο μάγουλο, αλλά ο μύθος συνέχισε να αναπαράγεται για χρόνια.

Το «γλίστρημα» του Τζορτζ Μπους

Το 2007, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στον Λευκό Οίκο. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο ταξίδι της το 1976 για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, αλλά κατά λάθος είπε «17…76», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η βασίλισσα ήταν παρούσα το 1776! Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ ο Μπους σχολίασε αργότερα ότι η βασίλισσα τού έριξε «μια ματιά σαν μητέρα σε παιδί».n

Η χειρονομία της Μισέλ Ομπάμα

Κατά την επίσκεψη των Ομπάμα στο Λονδίνο το 2009, η τότε Πρώτη Κυρία ακούμπησε το χέρι της στη μέση της βασίλισσας Ελισάβετ. Το πρωτόκολλο απαγορεύει κάθε σωματική επαφή αν δεν την ξεκινήσει η ίδια η μονάρχης. Παρ’ όλα αυτά, η βασίλισσα ανταπέδωσε βάζοντας το χέρι της στην πλάτη της Μισέλ, δείχνοντας χαλαρή διάθεση.

Η «μουσική» πρόποση του Μπαράκ Ομπάμα

Το 2011, σε δείπνο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε να κάνει πρόποση, όταν η ορχήστρα άρχισε να παίζει τον εθνικό ύμνο «God Save the Queen». Σύμφωνα με το βρετανικό πρωτόκολλο, κανείς δεν μιλάει όσο διαρκεί ο ύμνος, καθώς θεωρείται φόρος τιμής στη μονάρχη.

Ο Ομπάμα όμως συνέχισε την ομιλία του, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως παραβίαση εθιμοτυπίας. Η βασίλισσα κράτησε το ποτήρι της χαμηλά μέχρι να ολοκληρωθεί η μελωδία, προτού σηκώσει το δικό της πρόποση.

Ο Τραμπ περνάει μπροστά από την Ελισάβετ

Το 2018, κατά την επιθεώρηση της Τιμητικής Φρουράς στο Ουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε να περπατά μπροστά από τη βασίλισσα, εμποδίζοντας το βήμα της. Σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο, η μονάρχης προηγείται πάντα.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Διεθνή / Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο την κινεζική παρουσία στον Πειραιά, με σχέδιο περιορισμού της COSCO και ανάκτησης του γεωπολιτικού ελέγχου του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη»

Διεθνή / Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη» - Τι σημαίνει αυτό

Σε ομιλία του ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει μια «υπερ-Σπάρτη», προδιαγράφοντας το ενδεχόμενο ενός στρατιωτικοποιημένου, αυτοδύναμου μέλλοντος, με λιγότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Διεθνή / Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024
LIFO NEWSROOM
Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Διεθνή / Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM
«Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Διεθνή / «Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, και φέρεται να εξαπάτησε γυναίκες σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως γιο του δισεκατομμυριούχου «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λεβίεφ
LIFO NEWSROOM
«Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Διεθνή / «Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Στο απροχώρητο φαίνεται πως έχει φτάσει η κατάσταση με τους τουρίστες στη Βενετία, με τους ντόπιους να δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν την πόλη με ασέβεια και ζητούν αυστηρότερα μέτρα
LIFO NEWSROOM
Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Διεθνή / Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα
LIFO NEWSROOM
 
 