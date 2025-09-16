Οι γκάφες Αμερικανών προέδρων απέναντι στη βρετανική βασιλική οικογένεια

Ίσως από αμηχανία μπροστά στη βασιλική αίγλη, ίσως απλώς από απροσεξία, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που Αμερικανοί πρόεδροι και πρώτες κυρίες έκαναν γκάφες όταν βρέθηκαν δίπλα σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για επίσημη επίσκεψη στην Αγγλία αυτήν την εβδομάδα και συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου και ενός με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Το «φιλί» του Τζίμι Κάρτερ

Το 1977, ο νεοεκλεγείς τότε πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ συμμετείχε σε δείπνο κορυφής στο Μπάκιγχαμ. Κατά την υποδοχή, λέγεται πως φίλησε τη βασιλομήτορα Ελισάβετ Μπόουζ-Λάιον στο στόμα, κάτι που έγινε πρωτοσέλιδο στα βρετανικά ταμπλόιντ. Ο ίδιος επέμεινε αργότερα ότι την φίλησε στο μάγουλο, αλλά ο μύθος συνέχισε να αναπαράγεται για χρόνια.

Το «γλίστρημα» του Τζορτζ Μπους

Το 2007, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στον Λευκό Οίκο. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο ταξίδι της το 1976 για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, αλλά κατά λάθος είπε «17…76», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η βασίλισσα ήταν παρούσα το 1776! Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ ο Μπους σχολίασε αργότερα ότι η βασίλισσα τού έριξε «μια ματιά σαν μητέρα σε παιδί».n

Η χειρονομία της Μισέλ Ομπάμα

Κατά την επίσκεψη των Ομπάμα στο Λονδίνο το 2009, η τότε Πρώτη Κυρία ακούμπησε το χέρι της στη μέση της βασίλισσας Ελισάβετ. Το πρωτόκολλο απαγορεύει κάθε σωματική επαφή αν δεν την ξεκινήσει η ίδια η μονάρχης. Παρ’ όλα αυτά, η βασίλισσα ανταπέδωσε βάζοντας το χέρι της στην πλάτη της Μισέλ, δείχνοντας χαλαρή διάθεση.

Η «μουσική» πρόποση του Μπαράκ Ομπάμα

Το 2011, σε δείπνο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε να κάνει πρόποση, όταν η ορχήστρα άρχισε να παίζει τον εθνικό ύμνο «God Save the Queen». Σύμφωνα με το βρετανικό πρωτόκολλο, κανείς δεν μιλάει όσο διαρκεί ο ύμνος, καθώς θεωρείται φόρος τιμής στη μονάρχη.

Ο Ομπάμα όμως συνέχισε την ομιλία του, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως παραβίαση εθιμοτυπίας. Η βασίλισσα κράτησε το ποτήρι της χαμηλά μέχρι να ολοκληρωθεί η μελωδία, προτού σηκώσει το δικό της πρόποση.

Ο Τραμπ περνάει μπροστά από την Ελισάβετ

Το 2018, κατά την επιθεώρηση της Τιμητικής Φρουράς στο Ουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε να περπατά μπροστά από τη βασίλισσα, εμποδίζοντας το βήμα της. Σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο, η μονάρχης προηγείται πάντα.

