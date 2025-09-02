Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν μηνύει τα αδέλφια του για να ακυρωθεί η διαθήκη του ηθοποιού

Νέα τροπή πήρε η δικαστική διαμάχη των παιδιών του Αλέν Ντελόν, ο οποίος απεβίωσε στις 18 Αυγούστου 2024, σε ηλικία 88 ετών.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, ο Αντονί (60 ετών), η Ανουσκά (34 ετών) και ο Αλέν-Φαμπιέν (31 ετών), βρίσκονται σε διαμάχη για την περιουσία του.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο Αλέν-Φαμπιέν ενημέρωσε την αδελφή του και τον ετεροθαλή αδελφό του, μέσω δικαστικού επιμελητή, ότι κινεί νομική διαδικασία για την ακύρωση της δεύτερης διαθήκης που υπέγραψε ο ηθοποιός στη Γενεύη, στις 24 Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, η Ανουσκά ορίζεται ως η μοναδική κληρονόμος των δικαιωμάτων του πατέρα της.

Η πρώτη διαθήκη, του 2015, μοίραζε την περιουσία του ηθοποιού -η οποία εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ- σε τρία μέρη: 50% για την κόρη του και από 25% για κάθε γιο. Ο νεότερος γιος δεν αμφισβητεί αυτήν τη διαθήκη. Αν και η Ανουσκά είναι η μοναδική δικαιούχος της δεύτερης διαθήκης, ο Αντονί κατονομάζεται επίσης στην αγωγή, καθώς ο νόμος απαιτεί η διαδικασία να στραφεί κατά όλων των κληρονόμων και εκτελεστών.

Ο Αλέν-Φαμπιέν επιδιώκει επίσης την ακύρωση δωρεάς που έγινε στην Ανουσκά στις 22 Φεβρουαρίου 2023, η οποία της παραχώρησε το 51% της εταιρείας Alain Delon International Distribution (Adid), που κατέχει τα δικαιώματα του ονόματος και της εικόνας του Αλέν Ντελόν. Η πρώτη αστική ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου του 2026, στο Δικαστήριο του Παρισιού.

Με πληροφορίες από Le Monde