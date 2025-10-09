ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μακρόν μετρά ώρες για τον νέο πρωθυπουργό – Προσπαθεί να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές

Εντός 48 ωρών η ανακοίνωση από το Ελιζέ — Παραμένει αβέβαιη η σταθερότητα της επόμενης κυβέρνησης

Εμανουέλ Μακρόν/ Φωτ.: EPA
Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναμονή, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του πέμπτου πρωθυπουργού της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, άφησε τη χώρα χωρίς κυβέρνηση και ενέτεινε τη συζήτηση για πολιτική αστάθεια. Ο Μακρόν, ωστόσο, εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη γραμμή της θεσμικής συνέχειας και να ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών, όπως επιβεβαίωσε χθες το Ελιζέ.

Τέλος εποχής για τον Λεκορνί

Σε δηλώσεις του στο France 2, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός είπε πως «η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν αποτελεί πλέον αναγκαιότητα» και ότι «υπάρχουν συνθήκες για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού». Μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων με κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Λεκορνί εκτίμησε ότι «υπάρχει δρόμος για την αποφυγή αδιεξόδου», καθώς κόμματα ακόμη και από την Αριστερά έδειξαν διάθεση να στηρίξουν έναν κοινό προϋπολογισμό.

Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά το αξίωμα, υπογραμμίζοντας ότι «η αποστολή του ολοκληρώθηκε». Ο ίδιος, πάντως, απέρριψε τα σενάρια παραίτησης του Μακρόν, σημειώνοντας ότι «δεν είναι η στιγμή να αλλάξει η Γαλλία πρόεδρο».

Ο Μακρόν σε λεπτή ισορροπία

Το Μέγαρο των Ηλυσίων τηρεί σιγή ιχθύος για το πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού. Ο Μακρόν, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, εξετάζει μια επιλογή-συμβιβασμό, πιθανότατα από τον χώρο των τεχνοκρατών ή των μετριοπαθών σοσιαλδημοκρατών, ώστε να αποφύγει νέες συγκρούσεις με τη Βουλή.

Η νέα κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει ένα κοινοβούλιο διχασμένο σε τρία μπλοκ — το προεδρικό κέντρο, τη Δεξιά και την Ακροδεξιά της Μαρίν Λε Πεν, που πιέζει για διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες εκλογές. Οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα σχηματιστεί, θα κληθεί να περάσει κρίσιμα μέτρα για την οικονομία, τον προϋπολογισμό και τη μετανάστευση, μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής δυσπιστίας.

Πολιτικό ρίσκο ενόψει 2027

Η αποτυχία του νέου πρωθυπουργού να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης θα φέρει τον Μακρόν μπροστά σε τρία σενάρια: διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, νέο διορισμό ή πολιτική παραίτηση, την οποία όμως έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει.

Ο Λεκορνί προειδοποίησε ότι ο επόμενος πρωθυπουργός «δεν πρέπει να έχει προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027», αφήνοντας αιχμές για την ανάγκη ουδέτερης διαχείρισης. Την ίδια ώρα, η Μαρίν Λε Πεν δηλώνει πως θα επιδιώξει «να ρίξει οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση», προσβλέποντας σε ενίσχυση της θέσης της ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Πτώση στα ποσοστά του Μακρόν

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για τη Les Echos (7–8 Οκτωβρίου), η δημοτικότητα του Μακρόν υποχώρησε στο 14%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2017. Το πολιτικό αδιέξοδο και οι αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές έχουν επιβαρύνει σοβαρά την εικόνα του Γάλλου προέδρου, ο οποίος καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το όνομα του νέου πρωθυπουργού αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, με τα γαλλικά μέσα να μιλούν για «ώρες αποφάσεων» στο Ελιζέ.
 

