Ο Μάικλ Τζόρνταν έβαλε έναν όρο στον Μπεν Άφλεκ για να γίνει η ταινία «Air»

Παγκόσμια πρεμιέρα στο South by Southwest έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία «Air», η οποία επικεντρώνεται στη συνεργασία, που άλλαξε το παιχνίδι, μεταξύ του Μάικλ Τζόρνταν και του τμήματος μπάσκετ της Nike.

Πρόκειται για την πρώτη ταινία της εταιρείας παραγωγής των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον.

Ο Μπεν Άφλεκ σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία, καθώς υποδύεται το στέλεχος της Nike, Σόνι Βακάρο, ενώ ο Ματ Ντέιμον τον συνιδρυτή της εταιρείας, Φιλ Νάιτ.

Ο Άφλεκ λέει ότι ποτέ δεν θα έκανε το «Air» χωρίς τη συγκατάθεση του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά αυτή η συγκατάθεση ήρθε με ένα σημαντικό αίτημα. Το αίτημα ήταν να παίξει στην ταινία η Βαϊόλα Ντέιβις.

