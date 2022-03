Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, έδειξε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας του έναν χάρτη που φαίνεται να αποτυπώνει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ταντέουζ Γκιτζάν, ο Λουκασένκο στέκεται μπροστά στον χάρτη και δείχνει σημεία.

«Ο Λουκασένκο έδειξε αυτό που φαίνεται να είναι ο πραγματικός χάρτης της εισβολής. Δείχνει ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές που έχουν καταστραφεί από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Λευκορωσία, κατευθύνσεις επιθέσεων και η Ουκρανία είναι χωρισμένη σε τέσσερις τομείς», αναφέρει ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM