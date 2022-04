Ο Λούκα Γκουαντανίνο αρνείται πως «λογόκρινε» τις σκηνές σεξ στο Call Me by Your Name

Ο σκηνοθέτης του «Call Me by Your Name», Λούκα Γκουαντανίνο υπερασπίστηκε εν νέου την απόφασή του να αποφύγει τις σκηνές με γυμνό και σεξ στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία.

Ο Λούκα Γκουαντανίνο προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις με την ταινία, που κυκλοφόρησε το 2017, με επικριτές του να σχολιάζουν πως κινηματογραφικά το γκέι ειδύλλιο «προσπέρασε» τις σεξουαλικές σκηνές του ομώνυμου βιβλίου.

Σε συνέντευξη στο Fantastic Man, ο σκηνοθέτης προσπάθησε να εξηγήσει την επιλογή του να στρέψει αλλού την κάμερα υποστηρίζοντας ότι ήταν επειδή «άφηνε ήσυχους τους εραστές».

«Δεν ήθελα να κάνω μια ταινία για τον πόθο δύο σωμάτων. Το Call Me by Your Name είναι μια ταινία για την αγάπη», ανέφερε. «Δεν έχει να κάνει με μια ξέφρενη στιγμή σεξ, ή οποιοδήποτε είδος σεξ έκαναν. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι τύποι έκαναν σεξ. Δεν είναι αυτό το θέμα».

Επιπλέον αρνήθηκε ότι λογόκρινε την ταινία για να κάνει την ιστορία ελκυστική σε ένα πιο mainstream κοινό, σημειώνοντας: «Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Κανείς δεν σκέφτηκε, ενώ κάναμε γυρίσματα, ότι φτιάχναμε μια mainstream ταινία για την αγάπη των γκέι ή ότι θα είχαμε τεράστιο κοινό. Ποιος να το ήξερε; Η ιδέα πως αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να δείξουμε τι σημαίνει όταν κάνουν σεξ δυο αγόρια – είναι παράλογη!»

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει συμπεριλάβει σκηνές με σεξουαλικές πράξεις στο παρελθόν στις ταινίες του, επομένως δεν είναι σωστό να τον αποκαλούν «σεμνότυφο».

«Έκανα μια ταινία μικρού μήκους το 1997 με όνομα Qui – ήμουν 24 ή 25 ετών όταν την γύρισα και την παρουσίασα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα – είναι μια 16λεπτη απεικόνιση μιας πεολειχίας. Αν πρέπει να δείξω τι είναι το σεξ, θα το δείξω», είπε.

Ο σκηνοθέτης έχει υποστηρίξει και παλαιότερα ότι ποτέ δεν σκόπευε η ταινία να περιλαμβάνει γυμνό ή σεξουαλικές σκηνές. Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, το 2018, ο σεναριογράφος της ταινίας, Τζέιμς Άιβορι αποκάλυψε πως το σενάριό του ανέφερε ότι ο Έλιο με τον Όλιβερ θα εμφανίζοντας εντελώς γυμνοί και περιείχε επίσης σεξουαλικές σκηνές.

Υποστήριξε ότι η ταινία άλλαξε επειδή οι πρωταγωνιστές Άρμι Χάμερ και Τιμοτέ Σαλαμέ είχαν και οι δύο όρους στα συμβόλαιά τους που απαγόρευαν το εντελώς γυμνό.