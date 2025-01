Ο λόγος που ένα παλιό βίντεο του Σαμ Άλτμαν γίνεται viral μετά την επιτυχία του φθηνού AI μοντέλου της Κίνας

Ένα παλιό βίντεο του Σαμ Άλτμαν συνιδρυτή της OpenAI, έχει γίνει viral, καθώς η Κίνα ταράζει τα νερά της τεχνητής νοημοσύνης με το DeepSeek, ένα εξαιρετικά οικονομικό AI μοντέλο που αμφισβητεί την αμερικανική κυριαρχία στον χώρο των generative chatbots.

Το DeepSeek-R1, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είναι 20 έως 50 φορές πιο προσιτό σε κόστος χρήσης από το μοντέλο OpenAI o1, γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση στη βιομηχανία.

Οι ιδρυτές του DeepSeek ανέπτυξαν το μοντέλο με μόλις 5,6 εκατομμύρια δολάρια – ένα ποσό ελάχιστο σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανήσει κολοσσοί όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic για τα μοντέλα τους.

Η επιτυχία αυτή έφερε στο προσκήνιο ένα βίντεο του 2023, όπου ο Sam Altman, σε ομιλία του στην Ινδία, είχε δηλώσει ότι είναι «εντελώς ανέφικτο» να αναπτυχθεί ένα ανταγωνιστικό AI μοντέλο με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ρωτήθηκε: «Πώς μπορεί μια μικρή, έξυπνη ομάδα με 10 εκατομμύρια δολάρια να δημιουργήσει κάτι σημαντικό στην τεχνητή νοημοσύνη;» ο Altman απάντησε: «Είναι τελείως αδύνατο να ανταγωνιστείτε εμάς στην εκπαίδευση βασικών μοντέλων».

Μερικούς μήνες αργότερα, το DeepSeek έρχεται να τον διαψεύσει, αποδεικνύοντας ότι ένα ισχυρό generative AI μοντέλο δεν απαιτεί απαραίτητα δισεκατομμύρια σε επενδύσεις.

