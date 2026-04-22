Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο μετέτρεψε τη φετινή Earth Day σε ανοιχτή πολιτική παρέμβαση. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός κάλεσε τους ακολούθους του να επικοινωνήσουν με μέλη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και να ζητήσουν να καταψηφιστεί το ESA Amendments Act of 2025 (H.R. 1897), υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο απειλεί να αποδυναμώσει τον Endangered Species Act τον βασικό νόμο προστασίας των απειλούμενων ειδών στις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο ΝτιΚάπριο έγραψε ότι η Βουλή ετοιμάζεται να πλήξει έναν νόμο που υπογράφηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια από τον Ρίτσαρντ Νίξον, και ότι η νέα νομοθετική πρόταση θα θέσει σε κίνδυνο «τα πιο ευάλωτα είδη», τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Ζήτησε μάλιστα από το Κογκρέσο να «απορρίψει αυτή την υπαρξιακή απειλή».

Η παρέμβασή του δεν είναι απλώς συμβολική. Το H.R. 1897 αποτελεί μια υπαρκτή νομοθετική πρόταση και οργανώσεις όπως η NRDC είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι επίκειται ψηφοφορία στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο νόμου θα περιορίσει βασικούς μηχανισμούς προστασίας που προβλέπει ο Endangered Species Act.

Ο νόμος αυτός θεωρείται εδώ και δεκαετίες το βασικό νομικό εργαλείο των ΗΠΑ για την προστασία ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στην ανάρτησή του, ο ΝτιΚάπριο υπενθύμισε ότι η νομοθεσία είχε περάσει το 1973 με ευρεία διακομματική στήριξη, παρουσιάζοντας τη σημερινή σύγκρουση ως μια μάχη ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και τη βραχυπρόθεσμη οικονομική λογική.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το γνωστό δημόσιο προφίλ του. Ο ΝτιΚάπριο παραμένει μία από τις πιο ορατές φιγούρες του περιβαλλοντικού ακτιβισμού στο Χόλιγουντ, ενώ το Variety σημειώνει ότι έκανε την ανάρτηση ενώ βρίσκεται εκτός ΗΠΑ για τα γυρίσματα του νέου του πρότζεκτ με τον Μάρτιν Σκορσέζε και την Τζένιφερ Λόρενς.