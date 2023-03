Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του σε άσκηση για καταστροφή εχθρικού αεροδρομίου

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε προσωπικά ασκήσεις της μονάδας πυροβολικού του Δυτικού Μετώπου του Λαϊκού Στρατού της Βόρεας Κορέας, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, αναφέρει το Κεντρικό Πρακτορείο της χώρας.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή από την εφημερίδα Rodong Sinmun της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας δείχνουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να παρακολουθεί άσκηση βολής στο δυτικό μέτωπο της μονάδας πυροβολικού.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το KCNA, παρούσα είναι και η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν , Κιμ Τζου-ε και σύμφωνα με τους χρήστες των social media που ακολουθούν κάθε φωτογραφία της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αυτή είναι ήδη η όγδοη δημόσια εμφάνισή της.

Όπως αναφέρει το Rodong Sinmun «ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέτασε την πραγματική ανταπόκριση επί του πεδίου της μάχης της 8ης μοίρας επίθεσης πυρός της μονάδας που βάση της άσκησης είχε επιφορτιστεί να χτυπήσει το αεροδρόμιο του εχθρού» .

Λίγο μετά την άσκηση, το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς από την περιοχή Ναμπό στο δυτικό τμήμα της χώρας. Άλλες πληροφορίες ανέφεραν πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον έξι πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Οι πύραυλοι φέρεται να εκτοξεύτηκαν στην Κίτρινη Θάλασσα .

H Rodong Sinmun ανέφερε ότι ο Κιμ είπε ότι οι μονάδες πυροβολικού πρέπει να είναι προετοιμασμένες για δύο αποστολές: «η πρώτη είναι να αποτρέψουν τον πόλεμο και η δεύτερη να αναλάβουν πρωτοβουλία εντείνοντας συνεχώς τις ασκήσεις προσομοίωσης για πραγματικό πόλεμο».

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση του πρακτορείου, η συγκεκριμένη 8η μοίρα επίθεσης πυρός είναι αυτή, που είναι υπεύθυνη για χτυπήματα εναντίον εχθρικών αεροδρομίων.

🇰🇵 Kim Jong-un led and oversaw a field exercise of the Hwaseong Artillery Unit of the Western Front of the Korean People's Army with his daughter on Thursday pic.twitter.com/Yv9iqcmBIx