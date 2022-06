O Καναδάς «παγώνει» τις πωλήσεις όπλων χειρός - Ουρές στα οπλοπωλεία

Ο Αμάν Σάντου πήγαινε από οπλοπωλείο σε οπλοπωλείο στη Βρετανική Κολομβία, στον Καναδά, για να αγοράσει πιστόλι προτού επιβληθεί πάγωμα στις πωλήσεις όπλων χειρός, όπως ζήτησε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό την περασμένη εβδομάδα.

«Ανησυχώ. Αν δεν αγοράσω τώρα, ίσως η ευκαιρία να μην παρουσιαστεί ποτέ ξανά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. Σάντου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε προ ημερών ότι θα καταρτιστεί σχέδιο νόμου για να «ανασταλεί σε εθνικό επίπεδο η κατοχή πυροβόλων όπλων χειρός», μετά τη σειρά των πρόσφατων σφαγών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις γειτονικές ΗΠΑ. Το σχέδιο όμως θα χρειαστεί να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου το Φιλελεύθερο κόμμα του κ. Τριντό μειοψηφεί.

Αν και ο κ. Σάντου θέλει να αγοράσει πιστόλι, φοβάται ταυτόχρονα ότι θα αντιμετωπίσει αυστηρούς περιορισμούς, καθώς η καναδική νομοθεσία προβλέπει βαριές ποινές ακόμη και για σχετικά μικρές παραλείψεις.

«Αν κάνω καμιά βλακεία, τα υπόλοιπα όπλα μου μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο», λέει.

Στη Βρετανική Κολομβία, αρκετά οπλοπωλεία είδαν να μακραίνουν οι ουρές στις πόρτες τους μερικές ώρες μόλις μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, την περασμένη εβδομάδα. Σε όλο τον Καναδά, τα καταστήματα που πωλούν πιστόλια είδαν όλο τους το στοκ να εξαντλείται μέσα σε μερικές ημέρες.

«Οι πωλήσεις ήταν ταχύτατες», εξήγησε η Τζεν Λαβίν, συνιδιοκτήτρια του Hunting Store, σε εμπορικό κέντρο στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

«Πουλήσαμε 100 πιστόλια, σχεδόν ολόκληρο το στοκ μας, μέσα σε τρεις ημέρες αφού ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το (σχεδιαζόμενο) πάγωμα» των πωλήσεων, πρόσθεσε, δείχνοντας τα σχεδόν άδεια ράφια.

«Πανικός»

Παρομοίως στο DoubleTap Sports, στο Τορόντο. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, τον Γιόσκο Κόβιτς, η ανακοίνωση της κυβέρνησης «προκάλεσε πανικό και ο κόσμος βιάστηκε να αγοράσει πιστόλια άμεσα».

«Σχεδόν όλα τα καταστήματα έχουν εξαντλήσει το στοκ τους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, στον Καναδά υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο πιστόλια, επί συνόλου πληθυσμού 38 εκατομμυρίων. Κάπου 2.500 καταστήματα πωλούν πιστόλια στη χώρα.

Σήμερα, απαιτείται άδεια οπλοφορίας, που χορηγείται με αυστηρά κριτήρια, για την αγορά πιστολιού. Οι περισσότεροι χρειάζονται επίσης ειδική άδεια για τη μεταφορά τους από τη μια περιοχή του Καναδά σε άλλη, και πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα σε ασφαλή θήκη.

Τα σκοπευτήρια είναι από τους λιγοστούς χώρους όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα.

Το σχέδιο του πρωθυπουργού, που ανακοινώθηκε μετά τις επιθέσεις με 21 θύματα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας και 10 θύματα στη Νέα Υόρκη, προβλέπει ότι δεν θα είναι πλέον εφικτό να αγοράζονται, να πωλούνται, να μεταφέρονται ή να εισάγονται πιστόλια οπουδήποτε στον Καναδά.

