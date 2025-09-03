ΔΙΕΘΝΗ
Ο καιρός σήμερα: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για όλη την χώρα

Φωτ: Eurokinissi
Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αραιές νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και το μεσημέρι - απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στο βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στην Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο έως 30 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες πυκνότερες στα ηπειρωτικά ορεινά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Θεσσαλίας ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Στη Θεσσαλία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

