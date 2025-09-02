Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σήμα για πιο ζεστό φθινόπωρο με λιγότερες βροχοπτώσεις»

Με υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις θα κυλήσει το φετινό φθινόπωρο, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το μεσημέρι της Τρίτης, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου εξηγεί για τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν αυτό το φθινόπωρο στη χώρα.

Όπως επισημαίνει, παραθέτοντας παράλληλα χάρτες με την πορεία των καιρικών φαινομένων, τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία κάνουν λόγο για ένα ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχοπτώσεις από τα προηγούμενα.

Παράλληλα, αναφέρει πως υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες αλλά και πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες από ότι συνήθως.

«Σήμα για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα..."Καλημέρα! Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά: Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«H θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά. Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες. Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών», συνεχίζει.

«Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον», καταλήγει.