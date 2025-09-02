Καιρός - Μαρουσάκης: Επιστρέφουν οι μπόρες και οι καταιγίδες από αύριο το απόγευμα

Αλλάζει από το απόγευμα της Τετάρτης το σκηνικό του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος με αναρτήσεις του στα social media τις τελευταίες ημέρες, εξηγεί πως η αστάθεια που σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αρχικά στην τελευταία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, «αρκετή η ζέστη σήμερα αλλά κυρίως αύριο στη χώρα μας».

Ωστόσο, συνεχίζει επισημαίνοντας πως «από αύριο το απόγευμα επιστρέφουν οι μπόρες και οι καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια».

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα σε προηγούμενη ανάρτησή του για τον καιρό, είχε αναφέρει πως αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα όπως μπόρες και καταιγίδες, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, όμως η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει μεταβολή και θα κυμανθεί κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

«Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας.Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.