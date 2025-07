Ο ηθοποιός του «Top Boy» Micheal Ward κατηγορείται για δύο βιασμούς

Ο ηθοποιός του Top Boy, Micheal Ward, κατηγορείται για δύο περιπτώσεις βιασμού και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα.

Σε δήλωσή της, η Catherine Baccas, αναπληρώτρια επικεφαλής εισαγγελέας της CPS London South, δήλωσε: «Έχοντας εξετάσει προσεκτικά τον φάκελο των αποδεικτικών στοιχείων, η Εισαγγελία του Στέμματος εξουσιοδότησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία να απαγγείλει κατηγορίες στον 27χρονο Micheal Ward για δύο περιπτώσεις βιασμού, δύο περιπτώσεις επίθεσης με διείσδυση και μία περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης εναντίον γυναίκας τον Ιανουάριο του 2023».

Ο Micheal Ward είναι Άγγλος ηθοποιός και πρώην μοντέλο, γεννημένος στην Τζαμάικα. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τα Blue Story και το The Old Guard. Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε ως Jamie στο σόου του Netflix Top Boy και The A List. Ο Ward τιμήθηκε με το βραβείο BAFTA Rising Star Award 2020.

Με πληροφορίες από Sky News