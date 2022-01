Ο Γουές Άντερσον θα σκηνοθετήσει για το Netflix την κινηματογραφική μεταφορά του The Wonderful Story Of Henry Sugar του Ρόαλντ Νταλ.

Μετά την εξαγορά των δικαιωμάτων των έργων του Ντάλ από την πλατφόρμα τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο σκηνοθέτης έχει υπογράψει για να γράψει και να σκηνοθετήσει το έργο, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ως Henry Sugar.

Σύμφωνα με το Deadline, στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Ραλφ Φάινς, Ντεβ Πάτελ και Μπεν Κίνγκσλεϊ.

Το βιβλίο του 1977, με τίτλο The Wonderful Story Of Henry Sugar And Six More, είναι μια συλλογή από επτά διηγήματα που απευθύνονται σε ελαφρώς μεγαλύτερα παιδιά σε σύγκριση με τα άλλα έργα του Νταλ.

Το έργο εικάζεται ότι θα αποτελείται από τρεις «μίνι-ταινίες» παρόμοιες με το The Ballad Of Buster Scruggs των Αδερφών Κοέν, επίσης από το Netflix. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στο Λονδίνο μέσα στον Ιανουάριο.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Άντερσον διασκευάζει ένα από τα βιβλία του Νταλ, μετά το The Fantastic Mr. Fox του 2009.

Η ταινία ήταν υποψήφια στα Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μέριλ Στριπ, Γουίλεμ Νταφόε, Μάικλ Γκαμπόν και Μπιλ Μάρεϊ.

Ο Άντερσον ετοιμάζει αυτήν την περίοδο την 11η μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο Asteroid City, μια ρομαντική κομεντί με πρωταγωνιστές τους Τομ Χανκς, Μάργκοτ Ρόμπι, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μπίλ Μπάρεϊ. Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες του NME/Deadline