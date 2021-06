Ο γιος του Ντιέγκο Μαραντόνα έκανε έκκληση στους Ιταλούς να δώσουν δείγμα DNA προκειμένου να βοηθήσουν την κυβέρνηση της Αργεντινής να εντοπίσει εκατοντάδες παιδιά που απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και οι γονείς τους δολοφονήθηκαν από τη στρατιωτική χούντα.





Με ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στην Ιταλία και χρησιμοποιώντας τα social media- όπου τον ακολουθούν 400.000 άνθρωποι- ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα Τζούνιορ προσπαθεί να διευρύνει την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ξεκινήσει ήδη προγράμματα εξέτασης DNA στη Μαδρίτη και τη Ρώμη.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής πιστεύει ότι μπορεί να μεταφέρθηκαν στην Ιταλία, μετά την πτώση της χούντας, δεκάδες παιδιά των desaparecidos (αγνοουμένων), των περίπου 30.000 ανθρώπων που απήχθησαν και δολοφονήθηκαν από τον στρατό κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και τις αρχές του ‘80.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έγκυες γυναίκες κρατούνταν φυλακισμένες ζωντανές μέχρι να γεννήσουν και μετά δολοφονούνταν. Τουλάχιστον 500 μωρά απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους και δόθηκαν σε άτεκνα ζευγάρια στρατιωτικών, προκειμένου να τα μεγαλώσουν ως δικά τους.

Τον Μάρτιο η κυβέρνηση της Αργεντινής και η οργάνωση Grandmothers of the Plaza de Mayo, η οποία ψάχνει από το 1997 αυτά τα παιδιά, ξεκίνησαν μία διεθνή καμπάνια, προκειμένου να βρουν όσα δεν έχουν εντοπιστεί έως τώρα.

RIGHT TO IDENTITY CAMPAIGN@CancilleriaARG launches an International Campaign



🗣 Help us find you



You could be one of the granddaughters and grandsons we are looking for.



You have the right to your identity. Do not live with doubts. #ArgentinaTeBusca pic.twitter.com/P6auKgeYH9