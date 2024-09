Ο Ερντογάν ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ

Διεθνή / Υπόθεση Πελικό: Συνήγορος υπεράσπισης ειρωνεύεται τη Ζιζέλ και λικνίζεται με το «Wake Me Up Before You Go Go»

Η δικηγόρος Νάντια Ελ Μπουρουμί καθ' οδόν προς τη δίκη λικνίζεται στους ρυθμούς της επιτυχίας των Wham «Wake Me Up Before You Go Go» - Αντιδράσεις από συναδέλφους της και χρήστες στα social media

ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ