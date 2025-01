Ο επίσκοπος του Λίβερπουλ κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο επίσκοπος του Λίβερπουλ Τζον Περάμπαλαθ κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον μιας γυναίκας και για παρενόχληση μιας άλλης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου Channel 4 για το πιο πρόσφατο μιας σειράς σκανδάλων που έχουν συγκλονίσει την Εκκλησία της Αγγλίας τους τελευταίους μήνες.

Σε γραπτή δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Περάμπαλαθ αρνείται τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας πως συνεργάστηκε πλήρως με την επιτροπή που είχε αναλάβει την έρευνα στους κόλπους της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 4, μια γυναίκα κατηγόρησε τον Περάμπαλαθ για σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2019 και 2023, ενώ μια επίσκοπος τον κατηγόρησε για παρενόχληση.

«Οι κατηγορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή (του Channel 4) αφορούν συναντήσεις που έγιναν σε δημόσιους χώρους, με άλλους παρόντες», αναφέρει ο Περάμπαλαθ, συμπληρώνοντας ότι η αστυνομία ερεύνησε μια από αυτές τις υποθέσεις χωρίς να κρίνει σκόπιμο ότι έπρεπε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

«Παρότι δεν θεωρώ ότι έσφαλα κάπου, έχω λάβει σοβαρά υπόψη τα διδάγματα που πήρα από αυτήν τη διαδικασία σχετικά με το πώς οι ενέργειές μου μπορούν να εκληφθούν από άλλους», συμπληρώνει ο επίσκοπος του Λίβερπουλ, υπογραμμίζοντας ότι θα διευκολύνει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

