Ο Έλον Μασκ ζητά εργαζόμενους με «εξαιρετικά υψηλό IQ» για το DOGE, αλλά μπορεί και να μην πληρώνονται

Ο Έλον Μασκ φαίνεται να αναζητά «εξαιρετικά υψηλού IQ» εθελοντές για να συμμετάσχουν στην αποστολή του να εξυγιάνει τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ μέσω του νέου του τμήματος, που φέρει το όνομα Department of Government Efficiency (DOGE).

Η νέα υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε αγγελίες στο X (πρώην Twitter), ζητώντας από τους κορυφαίους «μικρό-κυβερνητικούς επαναστάτες» να αναλάβουν εθελοντική εργασία που περιλαμβάνει εβδομαδιαίες υπερωρίες 80+ ωρών για τον εντοπισμό περιττών κυβερνητικών δαπανών.

Ο Μασκ, απαντώντας σε σχόλια, διευκρίνισε ότι οι θέσεις δεν περιλαμβάνουν αμοιβή, γράφοντας: «Αυτό θα είναι κουραστική δουλειά, θα αποκτήσετε πολλούς εχθρούς και η αμοιβή είναι μηδενική. Τι προσφορά!»

Η ανάρτηση του Μασκ, που έκλεισε με ένα emoji γέλιου, άφησε περιθώρια για αμφιβολίες ως προς το αν αστειευόταν.

Indeed, this will be tedious work, make lots of enemies & compensation is zero.



What a great deal! 😂 https://t.co/16e7EKRS6i