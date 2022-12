Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε γκέι πρώην υπάλληλο του Twitter ότι σεξουαλικοποιεί τα παιδιά

Μετά τα γιουχαρίσματα εναντίον του σε σόου του Ντέιβ Σαπέλ, ο Έλον Μασκ «επέστρεψε» αυτή τη φορά κατηγορώντας δημοσίως τον πρώην επικεφαλής ασφάλειας του Twitter, Γιόελ Ροθ, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, ότι σεξουαλικοποιεί τα παιδιά.

Ο Ροθ παραιτήθηκε από το Twitter μερικές εβδομάδες αφότου ο Μασκ απέκτησε την πλατφόρμα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρώην εργαζόμενος δήλωσε ότι το Twitter είναι λιγότερο ασφαλές από τότε που ανέλαβε ο δισεκατομμυριούχος.

Το Σάββατο, ο Μασκ παρουσίασε στο Twitter ένα σύντομο και εκτός κόντεξτ απόσπασμα από την 300 σελίδων διδακτορική διατριβή του Ροθ.

«Φαίνεται ότι ο Γιόελ υποστηρίζει στη διδακτορική του διατριβή ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου για ενήλικες», έγραψε στο Twitter. Η διδακτορική διατριβή του Ροθ, η οποία φέρει τον τίτλο «Gay Data», αναλύει την εφαρμογή γνωριμιών ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, το Grindr.

Looks like Yoel is arguing in favor of children being able to access adult Internet services in his PhD thesis: pic.twitter.com/1NiBohjhMQ