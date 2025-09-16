ΔΙΕΘΝΗ

Ο Έλον Μασκ αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων - Μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος;

Ο CEO της Tesla δείχνει αισιόδοξος για το μέλλον της εταιρείας, η επιτυχία της οποίας θα μπορούσε να τον μετατρέψει στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, υπό προϋποθέσεις

LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Η τιμή της μετοχής της Tesla αυξήθηκε τη Δευτέρα, καθώς ο Έλον Μασκ αγόρασε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (850 εκατ. ευρώ), της ίδιας του της εταιρείας.

Οι μετοχές του κατασκευαστή ηλεκτροκίνητων οχημάτων σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3,6%, φτάνοντας τα 410,04 δολάρια η κάθε μία.

Ο Μασκ αγόρασε διαφορετικές ποσότητες μετοχών σε διάφορες τιμές την Παρασκευή, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές. Η κίνηση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από τις αγορές ως ένδειξη ότι ο δισεκατομμυριούχος παραμένει βέβαιος για το μέλλον της εταιρείας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Tesla ανακοίνωσε ένα προτεινόμενο πακέτο αμοιβής για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, εάν επιτύχει μια σειρά από εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους για την εταιρεία την επόμενη δεκαετία.

Σε ρυθμιστικό έγγραφο, η Tesla ανέφερε ότι θα παραχωρήσει στον Μασκ μετοχές που αντιστοιχούν έως και στο 12% της εταιρείας, σε δώδεκα ξεχωριστά πακέτα, εάν η εταιρεία επιτύχει συγκεκριμένους στόχους απόδοσης, όπως μαζική αύξηση της παραγωγής αυτοκινήτων, της τιμής της μετοχής και του λειτουργικού κέρδους.

Εάν εγκριθεί από τους μετόχους, το νέο πακέτο αμοιβής θα μπορούσε να κάνει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, και θα σήμαινε ένα νέο επίπεδο υπέρογκων αμοιβών σε μια χώρα που ήδη φημίζεται για τις ακραίες αποδοχές.

Ωστόσο, η αμοιβή είναι σε μετοχές, όχι σε μετρητά, και οι στόχοι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Για να πάρει το πρώτο πακέτο μετοχών που αντιστοιχεί στο 1% της εταιρείας, ο Μασκ θα πρέπει να πείσει τους επενδυτές ότι η Tesla αξίζει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια συνολικά, διπλάσια από την τρέχουσα αποτίμησή της, και να πετύχει και άλλους στόχους.

Για να λάβει όλες τις προσφερόμενες μετοχές και να γίνει ο πρώτος άνθρωπος με αξία τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η χρηματιστηριακή αξία της Tesla θα πρέπει στη συνέχεια να φτάσει τα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, διπλάσια από τη σημερινή αξία της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, της Nvidia.

Η Tesla έχει δει πτώση στις πωλήσεις φέτος, κυρίως λόγω της αρνητικής αντίδρασης στην σχέση του Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, η εταιρεία αντιμετωπίζει ενισχυμένο ανταγωνισμό από μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων του Ντιτρόιτ και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πορεία της εταιρείας, καθώς ο Μασκ πέρασε πολύ χρόνο στην Ουάσινγκτον φέτος, συμμετέχοντας ενεργά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Tesla πρόκειται να διεξάγει τη ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων στις 6 Νοεμβρίου, όπου οι επενδυτές θα ψηφίσουν για το νέο πακέτο αμοιβών.

Με πληροφορίες από euronews.com

