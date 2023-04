Ο δικηγόρος της Γκουίνεθ Πάλτροου είναι ο νέος «έρωτας» των social media - Τον συγκρίνουν με τον Κλαρκ Κεντ

Η δίκη της Γκούινεθ Πάλτροου, για το ατύχημα σε θέρετρο σκι το 2016 ολοκληρώθηκε με αθώωση της ηθοποιού, αλλά οι χρήστες των social media συντηρούν το θέμα στην επικαιρότητα λόγω του δικηγόρου της, Τζέιμς Ίγκαν.

Το παρουσιαστικό του έχει προκαλέσει άκρως κολακευτικά σχόλια, με ορισμένους να τον συγκρίνουν και με τον Κλαρκ Κεντ, τον Superman δηλαδή.

Ο νεαρός δικηγόρος εκπροσώπησε τη χολιγουντιανή σταρ στη δίκη κατά του οφθαλμολόγου Τέσι Σάντερσον, ο οποίος απαιτούσε αποζημίωση για το ατύχημα. Το δικαστήριο, ωστόσο, απάλλαξε την Πάλτροου και όρισε το συμβολικό ποσό του 1 δολαρίου ως αποζημίωση για τα νομικά έξοδα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης των δύο εβδομάδων, ο Ίγκαν έγινε viral καθώς οι θαυμαστές ξετρελάθηκαν με την εμφάνισή του.

Truly blown away by attorney #JamesEgan's musical skills. All kidding aside, make this guy a star. This is what the internet is for. Why should he be slaving away under that odious Owens for the rest of his life when he can jam like this??? https://t.co/TwD6MSYYdH pic.twitter.com/fVePc5ZX8r