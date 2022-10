Ο διευθυντής του Russia Today ζήτησε «να πνιγούν ή να καούν τα παιδιά στην Ουκρανία»

Ο διευθυντής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Russia Today ζήτησε συγγνώμη για την δήλωση πως «τα παιδιά της Ουκρανίας πρέπει να πνιγούν ή να καούν».

Ο Ρώσος τηλεπαρουσιαστής απολογήθηκε για την ειδεχθή δήλωση, μέσω της οποίας κάλεσε να πνιγούν τα ουκρανικά παιδιά, με την κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας να δηλώνει ότι διερευνά τα σχόλιά του.

Στη διάρκεια εκπομπής, που προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον κρατικά ελεγχόμενο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RT, ο παρουσιαστής Anton Krasovsky είπε ότι τα ουκρανικά παιδιά που θεωρούν τους Ρώσους ως κατακτητές επί Σοβιετικής Ένωσης θα έπρεπε να «πεταχτούν κατευθείαν σε ένα ποτάμι με ισχυρό ρεύμα» και να πνιγούν.

Η Ουκρανία δήλωσε χθες ότι το RT υποκινεί γενοκτονία και θα πρέπει να απαγορευτεί παγκοσμίως. Η Margarita Simonyan, αρχισυντάκτρια του καναλιού, απάντησε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Krasovsky λόγω των «αηδιαστικών» σχολίων του, προσθέτοντας ότι κανείς στο RT δεν συμμερίζεται τις απόψεις του.

Μετά τον σάλο, ο Krasovsky δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media ότι «ντρέπεται πραγματικά».

«Συμβαίνει... είσαι στον αέρα και παρασύρεσαι. Και δεν μπορείς να σταματήσεις. Ζητώ τη συγχώρεση όλων όσοι ταράχτηκαν από αυτό», ανέφερε.

Η κρατική τηλεόραση, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Κρεμλίνο, έχει υποστηρίξει έντονα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καλώντας συχνά τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ακολουθήσει ακόμη πιο επιθετική προσέγγιση στον πόλεμο. Αλλά τα σχόλια του Krasovsky φαίνεται ότι ξεπέρασαν τα όρια για τις αρχές.

Η Ερευνητική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, δήλωσε ότι της ζητήθηκε να εξετάσει τις «αιχμηρές δηλώσεις» του και διέταξε τη σύνταξη έκθεσης.

Ο Krasovsky είναι γνωστός φιλοπόλεμος σχολιαστής της ρωσικής τηλεόρασης, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, υποστήριξε, επίσης, ότι όλοι οι Ουκρανοί πρέπει να εξοντωθούν και ότι θα τους έκαιγε ζωντανούς στα σπίτια τους και θα τους πυροβολούσε ενώ αστειεύτηκε και για τον βιασμό Ουκρανών γυναικών

«Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν ακόμη απαγορεύσει το RT πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το απόσπασμα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba στο Twitter, παραπέμποντας σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Είπε ότι η Ουκρανία θα παραπέμψει τον Krasovsky σε δίκη για «επιθετική υποκίνηση γενοκτονίας».

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg