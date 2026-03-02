ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγή άνδρα ως υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα

Ο άνδρας προσήχθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο αποπλέει από τον κόλπο της Σούδας/Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Στη σύλληψη και προσαγωγή Γεωργιανού υπηκόου ως υπόπτου για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας προχώρησε η ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές. Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρουν πηγές ασφαλείας, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν προκύψει στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες για εμπλοκή του σε κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο των ευρημάτων.

