Ιράν: Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το BBC Verify καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετά τις ιρανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ διακρίνονται κατεστραμμένα υπόστεγα αεροσκαφών, ζημιές σε κτίρια και εκτεταμένη φθορά κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης, πιθανότατα από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την ανάλυση των εικόνων, δύο καταφύγια έχουν ισοπεδωθεί και άλλα δύο έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε τη συγκεκριμένη βάση, κάνοντας λόγο για εκτόξευση 15 πυραύλων κρουζ από μονάδες των χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων. Η Ali al-Salem, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ, αποτελεί βασικό κόμβο για τις αμερικανικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι γνωστή με το προσωνύμιο «The Rock» λόγω της απομονωμένης και απαιτητικής γεωγραφικής της θέσης.

Facebook Twitter Φωτ: Planet Labs PBC 2026

Οι εξελίξεις συμπίπτουν με αναφορές του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ ότι «αρκετά» αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στη χώρα. Τα πληρώματα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, διασώθηκαν, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια των συντριβών ή ο αριθμός και ο τύπος των αεροσκαφών. Από αμερικανικής πλευράς δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο.

Παράλληλα, δορυφορική ανάλυση δείχνει πλήγματα και στη ναυτική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων Κεντρικής Διοίκησης. Το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η εγκατάσταση βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης, ενώ βίντεο από την περιοχή κατέγραφαν πυκνό καπνό να υψώνεται κοντά στην ακτογραμμή και σειρήνες να ηχούν.

Facebook Twitter Φωτ: Planet Labs PBC 2026

Η βάση στο Μπαχρέιν λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικό σημείο στήριξης των αμερικανικών ναυτικών επιχειρήσεων στον Κόλπο, φιλοξενώντας ακόμη και αεροπλανοφόρα, καθώς το λιμάνι της μπορεί να δεχθεί τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC

