Ο 10χρονος Τζακ έπεσε στην παγωμένη λίμνη για να σώσει τα τρία αγόρια αλλά πέθανε κι αυτός

Ένας 10χρονος μαθητής πέθανε ηρωικά στην προσπάθεια να σώσει τρία άλλα παιδιά που έπεσαν σε μια παγωμένη λίμνη, αποκάλυψε η οικογένειά του.

Χωρίς να σκεφτεί τη δική του ασφάλεια, ο Τζακ Τζόνσον βούτηξε στην παγωμένη λίμνη όταν άκουσε τις κραυγές τριών παιδιών. Ωστόσο πλήρωσε ακριβά το θάρρος του, αφού κατέληξε να χάσει επίσης την ζωή του.

Και τα τέσσερα αγόρια ανασύρθηκαν από τη λίμνη από αστυνομικούς και πυροσβέστες, αλλά τα τρία μεγαλύτερα δεν κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ ένας 6χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Με τον πατέρα του, Kirk.

Επίσης έγινε γνωστό πως ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τα γυμνά του χέρια για να σπάσει τον πάγο σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει τα αγόρια. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ήπια υποθερμία, αλλά ανάρρωσε πλήρως.

Η είδηση του τραγικού θανάτου των τριών αγοριών έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Σόλιχαλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατοίκους να συρρέουν για να αφήσουν μπουκέτα με λουλούδια, κάρτες και αρκουδάκια, κοντά στη λίμνη στο Babbs Mill Park, όπου τα αγόρια ηλικίας 8, 10 και 11 ετών έχασαν τη ζωή τους.

The number of tributes being left near Babbs Mill Park in #Solihull is continuing to grow. It’s been more than 24 hours since emergency services were first called to try and save a group of young boys who had fallen through ice into the freezing lake. pic.twitter.com/mp5mdtgcsB — Megan Jones (@MegannJ) December 12, 2022

«Στον φίλο μου τον Τόμας. Ευχαριστώ που ήσουν εκεί για μένα όταν ήμουν λυπημένος. Ευχαριστώ που μου δάνεισες το μπουφάν σου όταν κρύωνα», γράφει ένα από τα συγκινητικά σημειώματα που αφήνουν συμμαθητές των παιδιών.

Ενα από τα δεκάδες σημειώματα.

Ο 10χρονος Τζακ πέθανε προσπαθώντας να σώσει τα υπόλοιπα αγόρια, κάτι που αποκάλυψε η θεία του, γράφοντας στο Facebook ότι «έτρεξε και προσπάθησε να σώσει» τρία άλλα παιδιά -μεταξύ των οποίων και ο 6χρονος- που βρίσκονταν στη λίμνη όταν έσπασε ο πάγος.

Beautiful Jack, you are the bravest Hero possible and the brightest Angel in Heaven. We will never ever forget your love for your friends. May your family & the families of the other little boys feel our prayers in the darkness. Sleep gently beautiful Angel. 🙏 🙏🙏 🙏 #Solihull pic.twitter.com/KT3V7ChmVn — Nendie (@LindsayKempDoc) December 12, 2022

Η θεία του ευχαρίστησε επίσης τα μέλη της κοινότητας για την υποστήριξη στον πόνο που βιώνουν οι οικογένειες των παιδιών και περιέγραψε την τραγωδία ως «εφιάλτη», προσθέτοντας ότι «το γεγονός πως δύο οικογένειες δεν μπορούν να συνέλθουν από τον πόνο είναι αδιανόητο».

«Ο ανιψιός μου είδε κάποιον να περνάει μέσα από τον πάγο και έτρεξε και προσπάθησε να τον σώσει. Είμαστε συντετριμμένοι και το να μάθουμε ότι πέθανε προσπαθώντας να σώσει τρία παιδιά που δεν γνώριζε καν, αυτό τα λέει όλα, ήταν καταπληκτικός», έγραψε.

«Ξέρω ότι ο πόνος είναι εκατομμύρια φορές χειρότερος για τις μαμάδες, τους μπαμπάδες και τα αδέλφια τους», πρόσθεσε.

A 10-year-old boy who died after falling into a freezing lake in Solihull was reportedly trying to rescue the other children who had fallen through the ice. He died alongside two other boys, aged 8 and 11 in the accident at Babbs Mill nature reserve. @NityaGRajan reports pic.twitter.com/S33IMh48Pz — Good Morning Britain (@GMB) December 13, 2022

Τα παιδιά φέρεται να έπαιζαν στον πάγο όταν υποχώρησε. «Κόλλησαν τα πόδια του ενός στον πάγο και μετά οι φίλοι του πήγαν να τον σώσουν, αλλά έπεσαν όλοι μέσα», σημείωσε ο Τόμι Μπάρετ, συμμαθητής τους, στο Sky News.

Τα αγόρια υπέστησαν όλα καρδιακή ανακοπή όταν διασώθηκαν από πυροσβέστες, ενώ κάτοικοι έσπευσαν επίσης να μπουν στη λίμνη για να βοηθήσουν.

Τα παιδιά υπολογίζεται ότι παρέμειναν στο νερό για 10 με 15 λεπτά. Η θερμοκρασία εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου 1 βαθμός Κελσίου, αλλά είχε πέσει στους -3 το προηγούμενο βράδυ.

Facebook Twitter

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έως και έξι παιδιά που είχαν πέσει στο νερό, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι δεν είχε βρεθεί κανένα άλλο και ότι κανείς δεν είχε αναφέρει την εξαφάνιση κάποιου ανήλικου.