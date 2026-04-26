NYT: Τρίτο περιστατικό σε τρία χρόνια - Αυξάνονται τα ερωτήματα για την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης επίθεσης, επανάφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ένοπλος πλησίασε επικίνδυνα τον χώρο όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, πρόκειται για το τρίτο σοβαρό περιστατικό μέσα σε τρία χρόνια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες ώρες, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Ένας ένοπλος άνδρας παραβίασε σημείο ελέγχου και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι. Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν πριν φτάσει στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του δράστη, ωστόσο το γεγονός αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επίπεδο προστασίας του προέδρου.





Προηγούμενες απόπειρες κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές μετάλλων στις κύριες εισόδους του ξενοδοχείου, ενώ η πλήρης ζώνη ασφαλείας είχε στηθεί πιο κοντά στην αίθουσα.

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, ειδικά μετά από προηγούμενες επιθέσεις που είχαν ήδη προκαλέσει έντονη κριτική στις υπηρεσίες προστασίας.

Το περιστατικό αυτό συγκεκριμένα, εντάσσεται σε μια σειρά σοβαρών επιθέσεων και αποπειρών κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2024, κατά την προεκλογική περίοδο, είχε δεχθεί πυροβολισμό που τον τραυμάτισε ελαφρά στο αυτί, ενώ λίγους μήνες αργότερα αποτράπηκε νέα απόπειρα σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και άλλες απειλές, όπως σχέδια δολοφονίας από ξένους πράκτορες και ένοπλες επιθέσεις σε πολιτικούς σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, δείχνοντας μια ευρύτερη έξαρση πολιτικής βίας. Μετά το περιστατικό, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δημόσια ζωή «επικίνδυνο επάγγελμα», συγκρίνοντάς την με αθλήματα υψηλού ρίσκου, ενώ κάλεσε σε ειρηνική επίλυση των πολιτικών διαφορών.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι επιθέσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Οι αρχές και η κυβέρνηση υπογράμμισαν ότι, παρά τη σοβαρότητα των γεγονότων, η άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.