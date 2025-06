NYC Pride 2025: Έριξαν απωθητικό σπρέι για αρκούδες και πυροβόλησαν δύο έφηβες

Αναστάτωση προκλήθηκε στο NYC Pride 2025 όταν έριξαν απωθητικό σπρέι για αρκούδες στο πλήθος και πυροβόλησαν δύο έφηβες.

Άτομα τραυματίστηκαν μετά από τη χθεσινή επίθεση με απωθητικό σπρέι για αρκούδες στο Washington Square Park, ένα πολυσύχναστο πάρκο του Μανχάταν. Η αστυνομία αναφέρει ότι το απωθητικό σπρέι για αρκούδες είναι παρόμοιο με σπρέι πιπεριού και ήδη προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

Σημειώνεται πως ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν είναι σαφής καθώς άλλα μέσα αναφέρουν πως τραυματίστηκαν έξι άτομα και άλλα μέσα πως οι τραυματίες είναι πάνω από 50.

Επίσης, σύμφωνα με αναφορές, δύο έφηβες πυροβολήθηκαν. Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε έξω από το ιστορικό Stonewall Inn αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Pride στη Νέα Υόρκη, τρομοκρατώντας όσους ήταν εκεί.

Πρόκειται για ένα 16χρονο κορίτσι και μια 17χρονη, εκ των οποίων η πρώτη έφηβη είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν οι πυροβολισμοί ήταν στοχευμένοι- συμπεριλαμβανομένου του εάν επρόκειτο για έγκλημα μίσους που σχετίζεται με το Pride- ή πόσοι ύποπτοι εμπλέκονταν.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις για τους πυροβολισμούς και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σοκαρισμένοι περαστικοί που βρίσκονταν ακόμα στο σημείο, μια ώρα αφότου τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ούρλιαζαν και έκλαιγαν καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν.

«Αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη κόσμο όλη μέρα και ετοιμαζόμασταν να διασκεδάσουμε όλη τη νύχτα και ξαφνικά ακούστηκε ''μπουμ μπουμ μπουμ!''. Όλοι σκύβουν και τρέχουν για να καλυφθούν και ουρλιάζουν. Επικράτησε πανδαιμόνιο», δήλωσε στην εφημερίδα The Post μια μάρτυρας, μια γυναίκα που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Greenwich Village και συγκεκριμένα, το Stonewall Inn όπου ξεκίνησαν οι ταραχές του Stonewall το 1969, βρίσκεται στο επίκεντρο των ετήσιων εορτασμών Pride στη Νέα Υόρκη. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για πυροβολισμούς που έπεσαν ακριβώς στη γωνία από το μπαρ το οποίο φιλοξενούσε τους εορτασμούς για το Pride.

Ο δήμαρχος Eric Adams δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς. «Λυπήθηκα που έμαθα για τους πυροβολισμούς στο Stonewall Inn απόψε, καθώς οι εορτασμοί Pride τελείωναν», δήλωσε ο Adams στο X. «Σε μια εποχή που η πόλη μας θα έπρεπε να χαίρεται και να γιορτάζει τα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας μας, περιστατικά σαν κι αυτό είναι καταστροφικά».

«Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των θυμάτων από τους πυροβολισμούς απόψε», πρόσθεσε. «Η αστυνομία της Νέας Υόρκης θα εργαστεί γρήγορα και ακούραστα για να οδηγήσει τους υπόπτους στη δικαιοσύνη».

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά από μια ψευδή αναφορά για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών Pride στο Washington Square Park που προκάλεσε πανικό.

