Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με «περίπου 30 συμμετέχοντες» θα εργαστούν σήμερα στο Παρίσι για τη δημιουργία μιας αποστολής διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στη διάσκεψη αυτή λαμβάνουν μέρος δια ζώσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες «Ευρωπαίοι, Ασιάτες, από τη Μέση Ανατολή, ακόμη και τη Λατινική Αμερική» θα συμμετάσχουν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διάσκεψη αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) και μετά το πέρας της Μακρόν και Στάρμερ θα κάνουν κοινή ανακοίνωση.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε ήδη από τις 9 Μαρτίου την ιδέα μιας αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την παύση των εχθροπραξιών. Γαλλία και Βρετανία έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό της μαζί με άλλες χώρες.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση αυτή», σημείωσε η γαλλική προεδρία.

Χωρίς τους Αμερικανούς η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας που επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία.

Παρόλο που στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία δύο εβδομάδων, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη μετά την αποτυχία των ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να μπλοκάρει αυτό το στρατηγικό πέρασμα και από τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα πλοία που φτάνουν από ή αναχωρούν προς ιρανικά λιμάνια.

Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν την αποστολή και δεν θα πάρουν μέρος στη σημερινή διάσκεψη, τόνισε η γαλλική προεδρία, παρά το γεγονός ότι ο Μερτς επιθυμούσε τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον.

«Θα το κάνουμε σίγουρα με καλή συνεννόηση με τους Αμερικανούς, αλλά δεν θα συνασπιστούμε μαζί τους πολύ απλά επειδή δεν είμαστε εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση», τόνισε το Ελιζέ, το οποίο επιδιώκει να συμμετέχουν στην αποστολή αυτή μόνο χώρες που δεν παίρνουν μέρος στις εχθροπραξίες.

Ούτε νάρκες ούτε διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Η αποστολή αυτή, που θα είναι «αποκλειστικά αμυντικού» χαρακτήρα, προϋποθέτει εξάλλου τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, υπογράμμισε το Παρίσι.

Παράλληλε εκτίμησε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα πρέπει να ναρκοθετηθούν, προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνουν δεκτά διόδια»- ένα ενδεχόμενο στο οποίο έχουν αναφερθεί οι Ιρανοί- και θα πρέπει να αποκατασταθεί το status quo προ του πολέμου.

Κάθε χώρα που επιθυμεί να συμμετέχει στην αποστολή θα το πράττει «σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει». Η Γαλλία διαθέτει ένα αεροπλανοφόρο, δεκάδες πλοία και περίπου 50 αεροσκάφη στην περιοχή, σημείωσε το Ελιζέ. Από την πλευρά του το Βερολίνο μπορεί να συμβάλει «στην αποναρκοθέτηση» ή στην επιτήρηση, σύμφωνα με γερμανική κυβερνητική πηγή.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια «διεθνής σύνοδος» στο μόνιμο κοινό αρχηγείο (PJHQ) στο Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου, με θέμα τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

