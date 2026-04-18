Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν μπορεί να μας εκβιάζει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ»

Η απάντηση της Τεχεράνης στα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

The LiFO team
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την πρώτη του δήλωση σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ / Φωτ.: BLOOMBERG POOL
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη στην πρώτη του δήλωση για τα Στενά του Ορμούζ, μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει το κρίσιμο, για την ενέργεια, πέρασμα.

«Οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν πολύ καλά. Όλα εξελίσσονται πολύ καλά. Θέλουν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Αλλά το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη έστειλε μήνυμα χωρίς περιθώρια παρερμηνείας για τα Στενά του Ορμούζ, με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να τοποθετείται για τον πόλεμο και τη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι υποστηρίζει το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις

Στην ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι «αφού οι εχθροί ηττήθηκαν στο πεδίο της μάχης, οι ίδιοι άρχισαν να ζητούν κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις». Η ιρανική πλευρά ανέφερε ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες χωρίς διακοπή και ότι, παρά τη βαθιά δυσπιστία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη κινείται με βάση τις απαιτήσεις του λαού.

Παράλληλα, κατηγόρησε την άλλη πλευρά ότι έθεσε νέες και «υπερβολικές» απαιτήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις του.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη κατατεθεί νέες προτάσεις, οι οποίες εξετάζονται λεπτομερώς, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη απάντηση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ούτε μια ίντσα υποχώρηση» διαμηνύει το Ιράν

Επιπλέον, το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν τόνισε πως «δεν θα γίνει αποδεκτή ούτε μία ίντσα συμβιβασμού, καμία υποχώρηση και καμία χαλάρωση της στάσης», ανακοινώνοντας ότι οι δραστηριότητες ελέγχου και επιτήρησης στα Στενά του Ορμούζ θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διέλευση από την περιοχή θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και κόστους, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης ή αποκλεισμού θα θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι ακόμη και το ενδεχόμενο μερικού ανοίγματος των Στενών θα αποκλειστεί, εφόσον συνεχιστούν οι, κατά το ίδιο, «εχθρικές ναυτικές δραστηριότητες» από την άλλη πλευρά.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Saeed Khatibzadeh, αναφέρθηκε στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, «αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στην οριστικοποίηση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών».

Συμπλήρωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες που είναι καταδικασμένες να αποτύχουν ή που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για νέα ένταση.

«Δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία, αν δεν υπάρξει πρώτα συμφωνία στο πλαίσιο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Hurriyet

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Δεξιά δεν μισεί κάθε queer σώμα. Μισεί αυτό που τη ξεσκεπάζει

Διεθνή / Ο «κανονικός γκέι» της αμερικανικής Δεξιάς και η βία απέναντι σε όλους τους άλλους

Η ιστορία γύρω από τον σύζυγο της Κρίστι Νόεμ δεν έφερε στην επιφάνεια μόνο άλλη μία υπόθεση πολιτικής υποκρισίας. Ξανάνοιξε κάτι παλιό και πολύ βρόμικο: η Δεξιά μπορεί να ανεχθεί τον «κανονικό» γκέι, τον διακριτικό, τον αρκετά ανδρικό, τον σωστά ντυμένο. Αυτό που δεν αντέχει είναι το queer σώμα που εκθέτει ότι η αρρενωπότητά της δεν είναι φύση αλλά σκηνοθεσία.
THE LIFO TEAM
Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Η εκεχειρία μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη παράτασής της, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για αποφυγή κλιμάκωσης
THE LIFO TEAM
 
 