Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν με νοιάζει η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν»

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα μεγάλος αριθμός εγγράφων από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν, όπου αναφέρεται αρκετές φορές το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας στο προσκήνιο και αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τη μεταξύ τους σχέση.

Την Παρασκευή κατά τη διάρκεια πτήσης του με το Air Force One και μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν τον νοιάζει» αν δημοσιοποιηθούν επιπλέον έγγραφα του Έπσταϊν.

«Πρέπει να δεις τους φίλους του Έπσταϊν», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους Ριντ Χόφμαν και Μπιλ Κλίντον, αλλά όχι στον εαυτό του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί και στον συνιδρυτή του LinkedIn, κατά την κλήση ομοσπονδιακών ερευνητών, μετά τη δημοσιοποίηση πάνω από 20.000 σελίδων εγγράφων από το αρχείο του Έπσταϊν.

Έπειτα, σε μία εκτενή ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα έγγραφα ως «ψευδή» και προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την υπόθεση. Κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς ότι χρησιμοποιούν τα emails στα οποία αναφέρεται, για να αποσπάσουν την προσοχή από την επικαιρότητα. Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνεται μία φερόμενη ανταλλαγή email του Φεβρουαρίου 2017, στην οποία ο Έπσταϊν χαρακτήριζε τον Τραμπ «επικίνδυνο».

Σε συνομιλία με τον Υπουργό Οικονομικών, Λάρι Σάμερς, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη ορκωμοσία του Ντόναλτ Τραμπ, ο Έπσταϊν ανέφερε στο φερόμενο email, σύμφωνα με το ABC News: «Θυμάσαι που σου είπα, έχω γνωρίσει μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Κανένας δεν είναι τόσο κακός όσο ο Τραμπ. Είναι επικίνδυνος».

«Αυτά τα emails δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα. Τα ΜΜΕ προσπαθούν απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσουν αυτή την απόσπαση προσοχής των Δημοκρατικών για να μιλήσουν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ολοκληρωτική ήττα τους από τον Πρόεδρο Τραμπ στη μάχη για το shutdown», ανέφερε από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αμπίγκεϊλ Τζάκσον.

Με πληροφορίες από PEOPLE