Μόλις λίγους μήνες μετά την τελευταία παρουσίαση του Virgil Abloh για τη Louis Vuitton, η εγκατάσταση τού σχεδιαστή για το προσωπικό του μπραντ Off-White φθινόπωρο-χειμώνας 2022 άνοιξε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού.



Η εκδήλωση που παρουσιάστηκε σε livestream σε περίπου 100 γαλλικά καταστήματα και είχε το προσωπικό του αποτύπωμα ζωηρά παρόν, ήταν άλλη μια όψιμη, πλην ηχηρή επιβεβαίωση τής σκληρής δουλειάς του σχεδιαστή τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Go behind the scenes with Vogue at @OffWht's emotional tribute to Virgil Abloh: https://t.co/gln1D2lPxc pic.twitter.com/9yxKGLKK5R