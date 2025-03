Νότια Κορέα: Η στιγμή που ανοίγει τρύπα στον δρόμο και μοτοσικλετιστής πέφτει μέσα - Νεκρός ο 30χρονος

Τραγωδία με θύμα έναν 30χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε στη Νότια Κόρεα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη Σεούλ στην περιοχή Gangdong όταν ο δρόμος έκανε μια τρύπα το απόγευμα της Δευτέρας (24/3) και ο άνδρας που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, έπεσε μέσα.

Οι διασώστες βρήκαν τη σορό του το πρωί της Τρίτης γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα), περίπου 50 μέτρα από το σημείο που είχε πέσει. Οι διασώστες βρήκαν ένα κινητό τηλέφωνο και τη μοτοσικλέτα στην τρύπα πλάτους 20 μέτρων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου τραυματίστηκε επίσης ενώ η στιγμή που ανοίγει τρύπα στον δρόμο και ο μοτοσικλετιστής πέφτει μέσα, έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Γκανγκντόνγκ, Κιμ Τσανγκ-σεοπ, δήλωσε πως μέσα στο σημείο της καθίζησης υπήρχαν περίπου 2.000 τόνοι χώματος και νερού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την καθίζηση. Ωστόσο, μια πρόσφατη έκθεση προς τον δήμο της Σεούλ αποκάλυψε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια σημειώθηκαν 223 καθιζήσεις στην πόλη, κυρίως λόγω κακής συντήρησης των υποδομών, φθαρμένων ή παλιών σωληνώσεων, μακροχρόνιας καθίζησης του υπεδάφους ή ατυχημάτων από εκσκαφές.

