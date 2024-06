Νότια Κορέα: Η Βόρεια Κορέα απέστειλε πάνω από 300 μπαλόνια με σκουπίδια

Η Βόρεια Κορέα απέστειλε νέα παρτίδα με εκατοντάδες μπαλόνια με σκουπίδια νότια των συνόρων της, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Σεούλ, σε μια πράξη που ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας κατήγγειλε ως "ποταπή και παράλογη πρόκληση".

Η Πιονγιάνγκ απέστειλε περίπου 350 μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως στην επαρχία Γιεονγκί, στο βόρειο τμήμα της Νότιας Κορέας, και στην πρωτεύουσα Σεούλ. Οι σακούλες που ήταν δεμένες στα μπαλόνια περιείχαν "κυρίως απορρίμματα χαρτιού", διευκρίνισε ο νοτιοκορεατικός στρατός, προσθέτοντας ότι δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. "Ο νοτιοκορεατικός στρατός προτίθεται να διεξαγάγει αμέσως τον δικό του ψυχολογικό πόλεμο", πρόσθεσε το γενικό επιτελείο στην ανακοίνωσή του.

DPRK is sending what appears to be trash ballons to #SouthKorea - South Korean military says #NorthKorea #Breaking pic.twitter.com/KDYm7DvcNV