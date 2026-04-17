Νότια Κορέα: Βρέθηκε μετά από 9 ημέρες ο λύκος που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο

Πού εντοπίστηκε ο λύκος στη Νότια Κορέα - Η υπόθεσή του είχε γίνει «εθνικό θέμα» για τις αρχές της χώρας

The LiFO team
Εντοπίστηκε και πιάστηκε μετά από εννέα ημέρες ο λύκος που αναζητούνταν στη Νότια Κορέα / Φωτ.: X
Ο Νεούκγκου, ένας δίχρονος λύκος που είχε αποδράσει από ζωολογικό κήπο στη Νταετζόν, στη Νότια Κορέα, συνελήφθη τελικά μετά από εννέα ημέρες αναζήτησης που είχε καθηλώσει τη χώρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εντοπίστηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα της Παρασκευής (00:44 τοπική ώρα). Μετά τη σύλληψή του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι βασικές του λειτουργίες, όπως ο σφυγμός και η θερμοκρασία του σώματός του, ήταν φυσιολογικές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εκατοντάδες διασώστες, οι οποίοι πολλές φορές πλησίασαν στο να τον πιάσουν, όμως κάθε φορά ο λύκος κατάφερνε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή.

Νότια Κορέα: Η απόδραση που έγινε viral

Σύμφωνα με το BBC, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχε εντοπιστεί σε βουνό περίπου δύο χιλιόμετρα από το πάρκο O-World, απ’ όπου είχε αποδράσει. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media τον έδειχνε να τρέχει τη νύχτα σε δρόμο, φωτισμένος από τα φώτα αυτοκινήτου.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, όμως και τότε κατάφερε να διαφύγει.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Νεούκγκου, που γεννήθηκε το 2024, συμμετέχει σε πρόγραμμα επανένταξης του κορεατικού λύκου, ενός είδους που κάποτε ζούσε στην Κορεατική Χερσόνησο, αλλά σήμερα θεωρείται εξαφανισμένο στη φύση.

Ωστόσο, επειδή είχε μεγαλώσει σε αιχμαλωσία, υπήρχαν ανησυχίες για το αν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνος του. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων φοβούνταν επίσης ότι θα μπορούσε να θανατωθεί κατά τη σύλληψη, όπως είχε συμβεί το 2018 με έναν πούμα από τον ίδιο ζωολογικό κήπο.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τον λύκο να γίνεται ακόμη και «meme coin», ως «ο λύκος που δεν μένει στο κλουβί» και χαρακτηρίστηκε ως «σύμβολο ανεξαρτησίας». Μάλιστα, ο πρόεδρος της Νότια Κορέα, Λι Τζάε Μιουνγκ, είχε εκφράσει δημόσια την ευχή να επιστρέψει ασφαλής.

Νότια Κορέα: Πώς έγινε η επιχείρηση εντοπισμού του λύκου

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε περιοχή της Νταετζόν, όταν οι αρχές έλαβαν νέα πληροφορία για τον εντοπισμό του. Τον πυροβόλησαν στο πόδι με βελόνα αναισθητικού από απόσταση περίπου 20 μέτρων και τον παρακολουθούσαν με drone.

Όπως ανέφεραν, ο λύκος κινούνταν πολύ γρήγορα και χρειάστηκαν περίπου έξι λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η δημοτική αρχή, φαίνεται ο Νεούκγκου να μεταφέρεται αναισθητοποιημένος σε ειδικό κλουβί και στη συνέχεια να δέχεται φροντίδα σε ιατρική εγκατάσταση. Οι αρχές σημείωσαν ότι δεν είχε χάσει πολύ βάρος και ότι πιθανότατα είχε βρει τροφή όσο ήταν ελεύθερος. Στο στομάχι του εντοπίστηκε ένα αγκίστρι ψαρέματος, το οποίο αφαιρέθηκε με ενδοσκοπική επέμβαση.

Ο Νεούκγκου επέστρεψε τελικά στον ζωολογικό κήπο, βάζοντας τέλος σε μία υπόθεση που απασχόλησε ολόκληρη τη χώρα. «Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν για να επιστρέψει ο Νεούκγκου σπίτι», ανέφεραν οι αρχές της Νταετζόν.

«Και σε όσους ανησύχησαν για την ασφάλειά του και μας στήριξαν, σας ευχαριστούμε πολύ».

Με πληροφορίες από BBC

