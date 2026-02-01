Νορβηγία: Η δίκη του γιου της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ προκαλεί κρίση στη βασιλική οικογένεια

Η Νορβηγία μπαίνει σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο φορτισμένες δίκες των τελευταίων ετών, με το όνομα της βασιλικής οικογένειας να βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε - Μάριτ, κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο, αντιμετωπίζοντας 38 κατηγορίες, ανάμεσά τους τέσσερις για βιασμό.

Η δίκη, που ξεκινά την Τρίτη και αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, διεξάγεται χωρίς την παρουσία κανενός στενού μέλους της οικογένειάς του. Ούτε η μητέρα του, ούτε ο θετός του πατέρας και διάδοχος του θρόνου Haakon, θα παραστούν. Το παλάτι κρατά αποστάσεις, ενώ το δικαστήριο έχει απαγορεύσει τη λήψη φωτογραφιών εντός και εκτός της αίθουσας.

Νορβηγία: Οι κατηγορίες για τον πρίγκιπα

Ο 29χρονος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για βιασμό τεσσάρων γυναικών, σωματική βία, απειλές και καταστροφή περιουσίας πρώην συντρόφου του, υποθέσεις ναρκωτικών και τροχονομικές παραβάσεις.

Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια φυλάκισης.

Οι τέσσερις υποθέσεις βιασμού εκτείνονται χρονικά από το 2018 έως το 2024. Σε μία από αυτές, η κατηγορία αφορά σεξουαλική πράξη ενώ το θύμα κοιμόταν, κάτι που βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας συνιστά βιασμό. Και στις άλλες περιπτώσεις, οι γυναίκες φέρονται να ήταν σε κατάσταση ανικανότητας.

Ο Χόιμπι έχει παραδεχθεί ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως περιστατικά βίας και καταστροφής αντικειμένων, αλλά αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, ιδίως εκείνες που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση.

«Η μεγαλύτερη κρίση που έχουν ζήσει οι Νορβηγοί βασιλείς»

Παρότι το παλάτι επιμένει ότι ο Χόιμπι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε δημόσιο πρόσωπο, για την κοινή γνώμη θεωρείται στενά συνδεδεμένος με αυτήν. Ο βασιλιάς Harald V, που τον γνωρίζει από παιδί, τον αντιμετώπιζε πάντα σαν εγγονό. «Είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει ποτέ η νορβηγική μοναρχία», λέει ο δημοσιογράφος Νίκλας Κόκιν-Τόρεσεν, αρχισυντάκτης του περιοδικού Se og Hør. «Δεν είχαν ξαναβρεθεί αντιμέτωποι με κάτι τέτοιας κλίμακας».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε διαμέρισμα στο Όσλο μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, οι αποκαλύψεις άρχισαν να συσσωρεύονται.

Μόνο μία από τις γυναίκες που εμπλέκονται στη δίκη κατονομάζεται: η influencer και πρώην σύντροφός του, Νόρα Χάουκλαντ. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για ανωνυμία. Οι καταγγελίες της περιλαμβάνουν ξυλοδαρμό, στραγγαλισμό και λεκτική κακοποίηση - κατηγορίες που ο Χόιμπι αρνείται.

«Οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι απλές γυναίκες που θα περάσουν εβδομάδες βλέποντας τις πιο προσωπικές τους εμπειρίες να αναλύονται μπροστά σε εκατοντάδες δημοσιογράφους», σημειώνει ο δημοσιογράφος Τόργκεϊρ Κρόκφιορντ. «Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο επώδυνο είναι αυτό».

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από πνευμονική ίνωση και προετοιμάζεται για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα, δεν θα παραστεί στη δίκη. Σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης NRK είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον γιο της, λέγοντας πως τη βαραίνει ιδιαίτερα η κριτική ότι ως γονείς «δεν πήραν το πρόβλημα στα σοβαρά».

Νορβηγία: Μοναρχία υπό πίεση

Η νορβηγική μοναρχία παραμένει δημοφιλής, καθώς πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει λαϊκή υποστήριξη που αγγίζει το 73%, ωστόσο τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Από τον γάμο της πριγκίπισσας Märtha Louise με τον Αμερικανό σαμάνο Ντούρεκ Βέρετ, έως τις αποκαλύψεις για παλαιότερες επαφές της Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, η εικόνα του «άφθαρτου» έχει ραγίσει.

Και ενώ την ίδια ημέρα με την έναρξη της δίκης το κοινοβούλιο θα συζητήσει -τυπικά- ακόμη μία πρόταση κατάργησης της μοναρχίας, ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι άμεσα.

Με πληροφορίες από BBC