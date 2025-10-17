ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νορβηγία: Φρουρός της Πρεσβείας των ΗΠΑ καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ Ρωσίας και Ιράν

Πρώην υπάλληλος ασφαλείας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Όσλο καταδικάστηκε σε φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ Ρωσίας και Ιράν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νορβηγία: Φρουρός της Πρεσβείας των ΗΠΑ καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ Ρωσίας και Ιράν Facebook Twitter
φωτ.: Facebook
0

Μία υπόθεση κατασκοπείας που θυμίζει ψυχροπολεμικό θρίλερ συγκλονίζει τη Νορβηγία.

Ένας 28χρονος Νορβηγός, πρώην υπάλληλος ασφαλείας της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο, καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και του Ιράν, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαδικασία που τράβηξε την προσοχή τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αρχών.

Το δικαστήριο στο Όσλο τον έκρινε ένοχο για πέντε αδικήματα που σχετίζονται με κατασκοπευτική δραστηριότητα, επιβάλλοντάς του ποινή τριών ετών και επτά μηνών φυλάκισης. Το όνομά του δεν δημοσιοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε τα πραγματικά περιστατικά της κατηγορίας, αρνούμενος όμως ότι ενήργησε με εγκληματική πρόθεση.

Πώς ο Νορβηγός αποκάλυψε πληροφορίες της Πρεσβείας των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK, ο νεαρός φρουρός παρέδωσε σε πράκτορες της Ρωσίας και του Ιράν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους διπλωμάτες της Πρεσβείας των ΗΠΑ, τα σχέδια των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ρουτίνες ασφαλείας του κτιρίου στο Όσλο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρό του σχετίζεται με αντιδράσεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ και στον πόλεμο στη Γάζα, που φαίνεται να τον ώθησαν να έρθει σε επαφή με ρωσικές και ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ωστόσο, η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που διέρρευσαν δεν είχαν καμία πραγματική αξία και ότι ο ίδιος «είχε πρόσβαση αντίστοιχη με αυτήν ενός καθαριστή στην πρεσβεία». «Τα στοιχεία που μοιράστηκε δεν μπορούσαν ούτε μεμονωμένα ούτε συλλογικά να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα ή κρατικά συμφέροντα», δήλωσε η δικηγόρος του, Ίνγκερ Ζάντιγκ, από το δικηγορικό γραφείο Elden.

Παρά τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος παραβίασε θεμελιώδεις κανόνες εμπιστευτικότητας και ότι οι πράξεις του συνιστούν κατασκοπεία, ακόμη και αν δεν προκάλεσαν απτό κίνδυνο για τις ΗΠΑ ή τη Νορβηγία. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή άνω των έξι ετών, όμως το δικαστήριο επέβαλε τελικά μικρότερη. Ο επικεφαλής εισαγγελέας, Καρλ Φρεντρικ Φάρι, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασκηθεί έφεση, ενώ και η υπεράσπιση εξετάζει ανάλογη κίνηση.

Τη στιγμή της σύλληψής του, τον Νοέμβριο του 2023, ο 28χρονος φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Αρκτικού της Νορβηγίας (UiT), σε προπτυχιακό πρόγραμμα «Ασφάλειας και Ετοιμότητας». Το πανεπιστήμιο έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο υποθέσεων κατασκοπείας. Το 2022, ένας φιλοξενούμενος ερευνητής, που παρουσιαζόταν ως Βραζιλιάνος ονόματι José Assis Giammaria, αποκαλύφθηκε ότι ήταν Ρώσος πράκτορας με το πραγματικό όνομα Μιχαήλ Μικουσίν. Ο Mikushin αργότερα συμπεριλήφθηκε σε ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο ίδιο πανεπιστήμιο έχει προκαλέσει ανησυχία στις νορβηγικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα Ρώσων υπηκόων στη χώρα.

Η Νορβηγία ενισχύει τα σύνορα και τα μέτρα ασφαλείας

Η Νορβηγία μοιράζεται σύνορα μήκους 198 χιλιομέτρων με τη Ρωσία στην Αρκτική. Από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η χώρα έχει περιορίσει δραστικά την είσοδο Ρώσων πολιτών και έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων. Το 2024, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει την ανέγερση φράχτη κατά μήκος τμημάτων των ρωσονορβηγικών συνόρων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η υπόθεση του πρώην φρουρού επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη ρωσική διείσδυση στη Σκανδιναβία — μία περιοχή που θεωρούνταν επί δεκαετίες «ουδέτερη ζώνη» ανάμεσα στη Δύση και τη Μόσχα.

Η καταδίκη του νεαρού Νορβηγού δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά καθρέφτης της νέας εποχής κατασκοπείας που διαμορφώνεται στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία και το Ιράν φαίνεται να εντείνουν τις προσπάθειες στρατολόγησης Ευρωπαίων πολιτών με πρόσβαση σε στρατιωτικά ή διπλωματικά περιβάλλοντα, με στόχο την απόκτηση κρίσιμων πληροφοριών.

Η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και πύλη προς την Αρκτική, βρίσκεται πλέον σε διαρκή εγρήγορση — καθώς οι σκιές της κατασκοπείας αποδεικνύονται πιο κοντά απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Διεθνή / Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον
LIFO NEWSROOM
 
 